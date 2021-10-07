Власти Кабардино-Балкарии ужесточили COVID-ограничения

07 октября 2021, 23:22

С 11 октября работодатели Кабардино-Балкарии обязаны перевести на дистанционную работу до 40% сотрудников, не прошедших вакцинацию. С этого же дня вводятся ограничения на посещения в больницах, интернатах, социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, говорится в указе главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля главный санитарный врач Кабардино-Балкарии принял решение об обязательной вакцинации некоторых категорий работников, которые взаимодействуют с большим числом людей. Прививку первым компонентом вакцины этим людям необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября. 20 июля глава республиканского управления Роспотребнадзора расширил список для обязательной вакцинации, куда вошли сотрудники СМИ.

Указ о новых ограничениях в связи с коронавирусом подписал сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Работодателям Кабардино-Балкарии с 11 октября предписано увеличить с 30 до 40% долю сотрудников, работающих дистанционно. Переводу на "удаленку" не подлежат люди, прошедшие вакцинацию, сотрудники медучреждений и работники, присутствие которых "является критически важным" для работы организации, сообщила пресс-служба главы Кабардино-Балкарии.

Вводятся ограничения посещений в учреждениях образования, здравоохранения и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. Посещать пациентов больниц и проживающих в интернатах сможет лишь один родственник или опекун, который должен предоставить сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе за последние полгода, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад, говорится в указе, опубликованном сегодня на сайте главы Кабардино-Балкарии.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались. С начала пандемии коронавирус выявлен у 32 469 человек, 818 из них умерли, следует из сегодняшней информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".