Иранским водителям предъявлены обвинения в Баку

14 октября 2021, 08:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сообщение об освобождении двух иранских водителей, которые были задержаны в сентябре на дороге Горис - Капан, опровергнуто властями Ирана и Азербайджана. Баку впервые назвал имена задержанных и преступления, в совершении которых они обвиняются.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября начал работу азербайджанский полицейский пост, установленный 9 сентября на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них плату. 15 сентября стало известно о задержании двух иранских дальнобойщиков, перевозивших цемент. МВД Азербайджана заявило, что они незаконно пересекли границу. Задержание на дороге Горис - Капан дальнобойщиков из Ирана было лишь демонстрацией недовольства Баку нарушением таможенных правил Азербайджана, и суровое наказание им не грозит, ухудшения отношений двух стран не последует, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

13 октября агентство Fars со ссылкой на собственный источник сообщило, что власти Азербайджана освободили двух иранских водителей, которые были задержаны пограничниками на участке дороги Горис - Капан. Однако в тот же день официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг эту информацию, пишет ТАСС.

"После консультации с Ираном два иранских заключенных будут переведены для отбывания оставшегося срока из Азербайджана в исламскую республику. Эти два человека не имеют отношения к задержанным водителям", - приводит его слова издание.

Азербайджанские военные взяли под контроль часть трассы Горис – Капан по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года. Ранее территории, граничащие с Арменией на этом участке, контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

C опровержением информации об освобождении иранских водителей выступил вечером 13 октября и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана. "Некоторые СМИ и социальные сети распространили недостоверную информацию о возвращении задержанных таможенными органами Азербайджана водителей граждан Исламской Республики Иран", - говорится в сообщении ГТК, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

В сообщении отмечается, что граждане Ирана Барзегар Хакхи Джафар Газанфар и Норузи Шахроуд Гейдар обманным путем, используя документы и средства таможенной идентификации, пересекли таможенную границу Азербайджанской Республики, проехали в Армению и направились в город Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта).

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

При этом, по данным инспекции, они пересекли государственную границу Азербайджана "без установленных документов и вне контрольно-пропускных пунктов".

По факту незаконного пересечения границы 16 сентября 2021 года в Следственном управлении Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета проводится расследование по статьям 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительном сговору) УК Азербайджанской Республики. "Информация о возвращении их в свою страну не соответствует действительности", - говорится в сообщении. По статье 206.3.2 задержанным грозит до восьми лет лишения свободы, по статье 318.2 УК - до пяти лет.

Вопрос "транзитных" перевозок 12 октября обсудили в телефонном разговоре главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хусейн Амир-Абдоллахиан. "Было решено обсудить вопросы, связанные с транзитом через территорию Азербайджанской Республики, путем прямых контактов между соответствующими государственными органами", - говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованном на сайте ведомства.

В целом же министры обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами. "Стороны отметили наблюдаемую в последнее время вредную риторику, не соответствующую уровню дружественных отношений между двумя странами, и подчеркнули необходимость урегулирования всех разногласий путем диалога", - далее сказано в сообщении азербайджанского МИД.

Министры подчеркнули важность постоянного уважения принципов территориальной целостности и суверенитета стран, а также провели обмен мнениями по другим вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Напомним, что 12 октября Иран обвинил Азербайджан в том, что на границе между двумя государствами присутствуют военнослужащие третьих стран, в частности Израиля. Баку, в свою очередь, опроверг обвинения Ирана, заявив, что Азербайджан в состоянии самостоятельно защитить свои границы и не нуждается в помощи иностранных специалистов.