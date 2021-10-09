Разбор завалов на месте обрушения дома в Батуми. Фото batumelebi.ge, https://batumelebi.netgazeti.ge/news/369731/.

09 октября 2021, 18:13

Число погибших при обрушении дома в Батуми достигло девяти

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Батуми тело девятого погибшего, спасательные работы приостановлены, сообщил глава МВД Грузии. 

Как писал "Кавказский узел", 8 октября в Батуми обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома, пострадали его жильцы. Очевидцы заявили, что обрушению дома предшествовал взрыв. По подозрению в нарушении правил безопасности были задержаны трое рабочих, им вменяется нарушение безопасности при проведении монтажных работ. Утром 9 октября в больнице скончалась одна из пострадавших при обрушении здания, и общее число погибших достигло восьми. 11 октября объявлено в Грузии днем траура по погибшим. 

Спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого дома в Батуми обнаружили тело девятого погибшего, мужчины, сообщил сегодня министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

"Всего погибли девять человек. Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены", — привело слова главы МВД издание "Новости Грузия".

На месте обрушения дома в Батуми есть опасность для другой части здания, указал министр. "Строители предполагают, что опасность еще есть и может произойти разрушение еще некоторой части. Строители соберутся, обсудят, будет ли подлежать демонтажу часть, которая была привязана к этому корпусу. (...) Должны посмотреть фундамент, (выяснить), что вызвало обрушение", - процитировало Гомелаури "Интерпрессньюс".

Один из пострадавших при обрушении находится в больнице. Состояние 36-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, проинформировало агентство "Грузия Online".

В поисково-спасательных работах и расчистке территории от завалов в Батуми участвовали около 400 спасателей. Они работали в непрерывном режиме почти 26 часов. Спасатели оценивают состояние прилегающих к обрушившемуся дому зданий, сообщило агентство Report.

Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" приостановила свою предвыборную кампанию до 12 октября из-за трагедии в Батуми. Также о приостановке предвыборной кампании объявил кандидат в мэры Батуми от главной оппозиционной партии Георгий Киртадзе, сообщил сегодня "Спутник Грузия".

Примечание:

"Два человека стали жертвами взрыва на заводе в Рустави", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации", "Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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