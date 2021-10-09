Умерла пострадавшая при обрушении дома жительница Батуми

09 октября 2021, 11:20

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Женщина, которую спасатели извлекли из-под завалов, скончалась в батумской больнице. Спасатели ищут на месте обрушения еще трех человек.

Как писал "Кавказский узел" 8 октября в центре Батуми обрушился подъезд жилого дома, несколько человек получили травмы. Из-под обломков спасатели извлекли пострадавших мужчину и молодую женщину, а также тело одного погибшего. Очевидцы заявили, что обрушению дома предшествовал взрыв. По подозрению в нарушении правил безопасности задержаны работники строительной компании.

Состояние пострадавшей женщины, которую извлекли из-под завалов, оценивалось как тяжелое. Она скончалась в батумской больнице, сообщила Аджарская телерадиокомпания, эфир которой посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

Спасатели ищут еще трех человек. Спасательная операция в Батуми продолжалась всю ночь. "По нашим оперативным данным, мы ищем трех человек, не больше. Мы уточнили, что некоторые жильцы не находились в доме во время обрушения", - сказал министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури в эфире "Аджара ТВ".

По его словам, пока точно неизвестно, что стало причиной обрушения дома. "Это, по словам эксперта, было вызвано проведенными 15 лет назад строительными или ремонтными работами, которые велись на первом этаже'', - сказал Гомелаури.

Ранее владелец квартиры на первом этаже обрушившегося дома обратился в Госрегистр с просьбой зарегистрировать перепланировку части подвала и квартиры, сообщил телеканал.