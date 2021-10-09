Глава села Чох Салим Салимов, фото6 пресс-служб администрации гунибского района.

09 октября 2021, 03:31

Глава села Чох заподозрен в махинациях с землей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи заподозрили главу села в Гунибском районе Дагестана в том, что он по поддельным документам присвоил четыре земельных участка, которые находились в собственности сельсовета. 

По версии следствия, в 2014 и 2015 годах глава села четыре раза обращался в Росррестр с заявлением о регистрации права на недвижимое имущество.

Следователи полагают, что каждый раз он предоставлял фиктивную выписку из похозяйственной книги с недостоверными сведениями о том, что участки перешли к нему по наследству, сообщил 8 октября ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА "Дагестан".

Глава села присвоил себе земли площадью 3 500 квадратных метра, 9 900 квадратных метра, 9 770 квадратных метра и 3 400 квадратных метра, причинив ущерб селу в 190 950 миллионов рублей, сообщил "Черновик".

По данным сайта администрации села Чох на 3.00 мск 9 октября, главой сельского поселения значится Салим Салимов. С какого времени он занимает этот пост, не указывается.

На сайтах следственного управления Следственного комитета по Дагестану и прокуратуры республики информации об уголовном деле в отношении главы села Чох по состоянию на 3.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2008 года сотрудники МВД инсценировали похищение главы администрации селения Чох Гунибского района Дагестана Салима Салимова для разоблачения заказчика его убийства. "Салим Салимов пытался навести порядок в запутанных земельных отношениях, сложившихся в селении. К нам поступила информация, что в связи с этой своей деятельностью один из его оппонентов пытается найти людей, которые бы взяли на себя устранение Салимова", - сказал на тот момент заместитель министра внутренних дел Дагестана Валерий Жернов. 

Примечание:

"Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье", "Дело о хищении при ремонте водопровода в Дагестане дошло до суда", "Пять жителей Махачкалы заподозрены в неправомерном получении грантов".

Автор: "Кавказский узел"

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