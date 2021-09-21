21 сентября 2021, 03:25

Глава муниципального предприятия в Нальчике заподозрен в мошенничестве

Директор МУП "Нальчикмежтранс" подозревается в том, что без разрешения мэрии предоставлял предпринимателям торговые площади на автовокзале, а деньги за это присваивал.

По версии следствия, директор МУП "Нальчикмежтранс" в течение десяти месяцев, с октября 2020 года, сдавал нескольким гражданам в аренду торговые площади на территории автовокзала №2, каждый месяц получал от них за это деньги, но не вносил их на расчетный счет предприятия. При этом с арендаторами у него была заключена устная договоренность, а согласие от учредителя, то есть администрации города, он не получил, полагают следователи.

Директор предприятия подозревается по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (часть 3 статья 159 УК РФ), сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии на своем сайте. 

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало.

Напомним, ранее власти решили закрыть автовокзал №2 на улице Пачева. Жители Нальчика выступили против, указав, что это создаст неудобства пассажирам, увеличит время в пути и расходы на проезд. Мэрия заявила, что на месте автовокзала №2 обустроят новый сквер и построят новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, заверили чиновники. В августе активисты, водители и торговцы с рынка в Нальчике устраивали акции протеста

"Кавказский узел" также сообщал, что в мае подрядчик был обвинен в хищении денег на благоустройство Нарткалы.

Примечание:

"Нальчане пожаловались на переполненные мусорные баки", "Жители Нартана пожаловались на сильные перебои с водоснабжением", "Жители поселка в Кабардино-Балкарии пожаловались на отсутствие медпомощи".

Автор: "Кавказский узел"

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