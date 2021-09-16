Суд разрешил комику Мирзализаде вернуться в Россию

16 сентября 2021, 13:48

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о пожизненном запрете на возвращение в Россию этническому талышу Идраку Мирзализаде.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде. До этого комик-стендапер Мирзализаде, живущий в Москве, отбыл 10 дней ареста за публичную шутку о ксенофобии. 7 сентября стало известно, что Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию.

После освобождения Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию. Предполагается, что 29 августа он вылетел из Минска в Турцию. При этом точное местонахождение Мирзализаде неизвестно, передала 7 сентября "Газета.ру".

Замоскворецкий суд Москвы отложил вступление в силу распоряжения МВД о нежелательности пребывания в России Идрака Мирзализаде до вступления в силу решения суда, передал сегодня РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Эту информацию подтвердил адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин, передал сегодня ТАСС.

Напомним, что 1 марта в комедийной программе "Разгоны", транслируемой в YouTube, Идрак Мирзализаде озвучил монолог о людях, которые отказываются сдавать квартиры кавказцам и прочим "нерусским", имея неправильные представления о них. Квартиру, по словам Мирзализаде, в итоге ему сдали армяне, несмотря на его азербайджанское происхождение, а ранее эту же квартиру арендовали русские, которые после себя оставили испорченный матрас, который Идраку с братом пришлось выбросить. При рассмотрении дела в Таганском суде Москвы Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но отказался признать вину в разжигании межнациональной вражды.

Мирзализаде в июне подвергся нападению. Нападавшие ударили его несколько раз и потребовали извинений, но Мирзализаде отказался. Он рассказал, что за три недели до нападения получил несколько тысяч угроз.

Коллеги Мирзализаде, стендап-комики, провели 18 августа концерт в клубе 1930 Moscow, на котором было продемонстрировано обращение Идрака Мирзализаде из изолятора временного содержания. Также они выпустили видеообращение в его поддержку, заявив, что "шутка – не преступление".