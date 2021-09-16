Идрак Мирзализаде. Скриншот видео Stand-Up Club #1/Youtube

16 сентября 2021, 13:48

Суд разрешил комику Мирзализаде вернуться в Россию

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие распоряжения МВД о пожизненном запрете на возвращение в Россию этническому талышу Идраку Мирзализаде.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 августа МВД пожизненно запретило въезд в Россию гражданину Белоруссии, этническому талышу Идраку Мирзализаде. До этого комик-стендапер Мирзализаде, живущий в Москве, отбыл 10 дней ареста за публичную шутку о ксенофобии. 7 сентября стало известно, что Мирзализаде обжаловал запрет на въезд в Россию.

После освобождения Мирзализаде покинул Россию и отправился в Белоруссию. Предполагается, что 29 августа он вылетел из Минска в Турцию. При этом точное местонахождение Мирзализаде неизвестно, передала 7 сентября "Газета.ру".

Замоскворецкий суд Москвы отложил вступление в силу распоряжения МВД о нежелательности пребывания в России Идрака Мирзализаде до вступления в силу решения суда, передал сегодня РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Эту информацию подтвердил адвокат Мирзализаде Сергей Бадамшин, передал сегодня ТАСС.

Напомним, что 1 марта в комедийной программе "Разгоны", транслируемой в YouTube, Идрак Мирзализаде озвучил монолог о людях, которые отказываются сдавать квартиры кавказцам и прочим "нерусским", имея неправильные представления о них. Квартиру, по словам Мирзализаде, в итоге ему сдали армяне, несмотря на его азербайджанское происхождение, а ранее эту же квартиру арендовали русские, которые после себя оставили испорченный матрас, который Идраку с братом пришлось выбросить. При рассмотрении дела в Таганском суде Москвы Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но отказался признать вину в разжигании межнациональной вражды.

Мирзализаде в июне подвергся нападению. Нападавшие ударили его несколько раз и потребовали извинений, но Мирзализаде отказался. Он рассказал, что за три недели до нападения получил несколько тысяч угроз.

Коллеги Мирзализаде, стендап-комики, провели 18 августа концерт в клубе 1930 Moscow, на котором было продемонстрировано обращение Идрака Мирзализаде из изолятора временного содержания. Также они выпустили видеообращение в его поддержку, заявив, что "шутка – не преступление".

Примечание:

"Коллеги вступились за арестованного комика Мирзализаде", "ЕСПЧ начал коммуникацию по делу главреда газеты "Толыши садо", "Идрак Мирзализаде рассказал об угрозах и избиении после шутки о ксенофобах".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 сентября 2021, 16:52

16 сентября 2021, 15:53

16 сентября 2021, 15:34

16 сентября 2021, 15:09

16 сентября 2021, 14:10

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи