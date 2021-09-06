Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

06 сентября 2021, 12:39

Сотрудник антикоррупционного отдела арестован по делу о взятке в Ростове-на-Дону

Суд постановил заключить под стражу сотрудника отдела полиции по борьбе с коррупцией, задержанного в Ростове-на-Дону с поличным при получении крупной взятки, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", полицейский был задержан в Ростове-на-Дону 2 сентября. По данным МВД, полицейский потребовал от одного из медицинских центров, чтобы ему был передан миллион рублей через посредника. В свою очередь, майор полиции обещал не привлекать компанию к ответственности за нарушения. Получение им взятки в кафе было зафиксировано сотрудниками управления ФСБ. Он отстранен от службы.

Суд по ходатайству следователя постановил заключить полицейского под стражу. Делом занимается 2-й отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, сообщило сегодня на своем сайте областное управление Следкома. На какой срок арестован подозреваемый и какой именно суд принял это решение, в сообщении не уточняется.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки", со ссылкой на следствие передало сегодня РИА "Новости". Максимальное наказание по пункту "в" части 5 статьи 290 УК России - двенадцать лет заключения со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

По данным следствия, деньги полицейскому передавал начальник службы безопасности медцентра, чтобы избавить от уголовного преследования директора организации, пишет сегодня "Сайт города Ростов-на-Дону".

Примечание:

"Смягчен приговор ростовскому адвокату Наталье Сахаровой", "Приговор главе администрации Новочеркасска оставлен в силе", "Суд смягчил азовским приставам приговор по делу о мошенничестве и взятке".

Автор: "Кавказский узел"

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