Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, Юга.ру

06 сентября 2021, 08:57

Ростовский полицейский заподозрен в получении крупной взятки

Сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении миллиона рублей, сообщили источники. МВД назначило служебную проверку.

По данным источника, один из сотрудников отдела по противодействию коррупции ГУ МВД по Ростовской области во время проверки компании потребовал один миллион рублей в обмен на сокрытие сведений о нарушениях.

Он был задержан, передало сегодня РИА "Новости.

Инцидент произошел 2 сентября, полицейский потребовал от одного из медицинских центров, чтобы ему был передан миллион рублей через посредника. В свою очередь майор полиции обещал не привлекать компанию к ответственности за нарушения. Получение им взятки в кафе было зафиксировано сотрудниками управлением ФСБ по Ростовской области, полицейский был задержан в тот же день, информировали сегодня "Известия".

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области заявили, что по данному факту уже идет проверка, передал сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону". "В ходе проведения оперативных мероприятий был выявлен факт противоправных действий сотрудника ОЭБ и ПК УМВД России по Ростову-на-Дону. По данному факту в отношении полицейского проводится служебная проверка. В настоящее время данный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей", – привело издание сообщение пресс-службы ГУ МВД по региону.

"Кавказский узел" также писал, что 13 августа Ростовский облсуд отказался смягчить приговор бывшим сотрудникам полиции Борису Варавину и Сергею Луценко, осужденным за избиение задержанного.

Примечание:

"Следком сообщил о трех жертвах стрельбы в Сочи", "Один человек ранен в результате стрельбы в центре Волгограда", "Уроженцы Дагестана приговорены к длительным срокам за стрельбу в "Москва-Сити".

Автор: "Кавказский узел"

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