Приговор главе администрации Новочеркасска оставлен в силе

31 августа 2021, 10:01

Апелляционная инстанция утвердила решение суда оштрафовать на три миллиона рублей бывшего главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина за получение взятки.

Как писал "Кавказский узел", Игоря Зюзина задержали 15 октября 2019 года, после чего он был арестован и заключен под стражу. В июне 2020 года заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинение по делу Зюзина. Он обвинен в получении крупной взятки (по части 6 статьи 290 УК России) на предыдущем посту, будучи мэром Зверево. Дело направлено в суд, сообщила Генпрокуратура. 28 декабря 2020 года Зюзина перевели из следственного изолятора под домашний арест. В мае суд признал Зюзина виновным в получении взятки и приговорил к 3 миллионам рублей штрафа.

Игорь Зюзин стал руководить мэрией Новочеркасска с декабря 2017 года, когда был утвержден на должность сити-менеджера депутатами городской думы. Мэром Зверево он был в 2013-2017 годах. Зюзина обвинили в получении крупной взятки на посту мэра Зверево. Показания против него дала его заместитель, уже осужденная на шесть лет по делу о получении этой же взятки. 25 октября 2019 года гордума Новочеркасска приняла его отставку, о которой Зюзин попросил сам.

Прокуратура обжаловала приговор Зюзину, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила решение Октябрьского райсуда без изменений, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

В ходе прений прокурор запросил для Игоря Зюзина 11 лет колонии и штраф в трехкратном размере взятки - 7 миллионов 815 тысяч рублей, сообщило ранее региональное издание DonDay.

Жалоба на приговор Зюзину поступила 10 августа, она была рассмотрена на заседании 30 августа, следует из картотеки на сайте Ростовского областного суда.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году во время работы на должности мэра Зверево, Игорь Зюзин получил взятку в 2,6 миллиона рублей от местного предпринимателя за помощь в заключении муниципального контракта по благоустройству общественных территорий. Свою вину чиновник не признал.