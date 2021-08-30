Последствия взрыва газа в Азербайджане. Кадр видео APA TV https://www.youtube.com/watch?v=mX7MJIIcqKI&t=1s

30 августа 2021, 07:38

Человек погиб при взрыве газа в Азербайджане

Житель Ширвана погиб при попадании в него парового котла после взрыва газового баллона в котельной местной пекарни.

Взрыв произошел в ночь на 30 августа.

29 августа около 23.40 (22.40 мск) в Ширване в котельной местной хлебопекарни произошел взрыв. Взрывная волна выбила крупные паровые котлы на 50 метров. Один из котлов попал в находившегося поблизости жителя Ширвана Алиева Заура Камиль оглу 1977 года рождения. От полученных тяжелых травм он скончался на месте, сообщило сегодня агентство АПА.

Еще один от отлетевший при взрыве паровой котел попал в припаркованную машину. После взрыва произошел пожар, к настоящему времени он потушен. Правоохранители выясняют причины взрыва, по предварительной версии взорвался газовый баллон, передал сегодня Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 4 мая жительница азербайджанского села Зейлик и ее сын были госпитализированы с ожогами после взрыва, произошедшего из-за утечки газа в доме.

Примечание:

"Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси", "Трое пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии доставлены в Махачкалу", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации".

Автор: "Кавказский узел"

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