Скорая помощь в Азербайджане. Фото скришот interaztv.com

04 мая 2021, 10:17

Два человека пострадали при взрыве газа в Азербайджане

Жительница азербайджанского села Зейлик и ее сын госпитализированы с ожогами после взрыва, произошедшего из-за утечки газа в доме.

Взрыв в частном доме в селе Зейлик Дашкесанского района произошел в результате утечки газа.

Ожоги получили Ягут Велиева и ее сын Иса Велиев, 1997 года рождения. Оба были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает сегодня "АПА".

Ягут и Иса Велиевы госпитализированы в Гянджинскую больницу с ожогами I и II степени, информирует Oxu.az.

Примечание:

"Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси", "Трое пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии доставлены в Махачкалу", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации".

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