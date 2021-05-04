04 мая 2021, 10:17
Два человека пострадали при взрыве газа в Азербайджане
Жительница азербайджанского села Зейлик и ее сын госпитализированы с ожогами после взрыва, произошедшего из-за утечки газа в доме.
Взрыв в частном доме в селе Зейлик Дашкесанского района произошел в результате утечки газа.
Ожоги получили Ягут Велиева и ее сын Иса Велиев, 1997 года рождения. Оба были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает сегодня "АПА".
Ягут и Иса Велиевы госпитализированы в Гянджинскую больницу с ожогами I и II степени, информирует Oxu.az.
"Женщина погибла из-за взрыва газа в Тбилиси", "Трое пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии доставлены в Махачкалу", "Двое пострадавших при взрыве в Тбилиси находятся в реанимации".
04 мая 2021, 13:59
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Прокуратура назвала ответственных за гибель волгоградских спортсменок
Прокуратура Волгоградского края сочла неисправным микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда, а прокуратура Ставрополья потребовала арестовать директора спортшколы. Поездки детских спортивных команд всегда оплачивают родители, а руководство спортшкол поставлено в условия, когда вынуждено считать каждую копейку, отметили жители Волгограда.
04 мая 2021, 12:59
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Правозащитники призвали Алиева амнистировать политзаключенных
В азербайджанских тюрьмах остаются более ста политзаключенных, указала правозащитная организация "Линия защиты", призвав Ильхама Алиева приурочить их помилование к священному месяцу Рамазан. Этот призыв поддержали и другие азербайджанские правозащитники.
04 мая 2021, 12:13
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Фильм про чеченского гея получил Гран-при "Артдокфеста"
Фильм "Тихий голос" о судьбе гомосексуала из Чечни получил Гран-при фестиваля документального кино "Артдокфест". В России показ картины, премьера которой была сорвана, так и не состоялся, сообщили сегодня организаторы фестиваля.
04 мая 2021, 12:02
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Парламент Армении отклонил законопроект о наказании чиновников за ложь
Независимый депутат предложил ввести уголовное наказание для чиновников, которые распространяют ложную информацию, в пример он привел представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна, который сообщал недостоверные сведения о ходе войны в Нагорном Карабахе.
04 мая 2021, 11:16
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Байден продлил срок поставок вооружения Азербайджану
Президент США Джо Байден продлил мораторий на запрет поставок Азербайджану военной техники и оружия. Армянский национальный комитет Америки раскритиковал решение властей США, указав, что оно принято на фоне признания Байденом геноцида армян.
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04 мая 2021, 11:16
Байден продлил срок поставок вооружения Азербайджану
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04 мая 2021, 00:271
Пользователи соцсетей отреагировали на встречу ингушских активистов с Даудовым
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03 мая 2021, 20:29
Активисты организовали онлайн-флешмоб ко Дню возрождения карачаевского народа
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03 мая 2021, 17:461
Армянские правозащитники назвали имена 19 убитых в плену
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03 мая 2021, 14:39
Сотни жителей Волгограда пришли проститься с погибшими спортсменками
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03 мая 2021, 02:31
Платный вход в Ботанический сад Ростова-на-Дону возмутил пользователей соцсетей
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04 мая 2021, 12:02
Парламент Армении отклонил законопроект о наказании чиновников за ложь
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04 мая 2021, 08:14
Минобороны России отчиталось о разминировании окраины Мартакерта
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03 мая 2021, 21:46
Девять человек пострадали при ДТП в Астраханской области
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03 мая 2021, 21:161
Генпрокуратура Армении заинтересовалась вторым гражданством президента страны
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03 мая 2021, 19:46
Останки военнослужащего найдены в районе Гадрута
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03 мая 2021, 17:351
Участник перестрелки в Кореновске отпущен под подписку о невыезде
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03 мая 2021, 13:35
Спасатели обнаружили погибшую туристку в горах Сванетии
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03 мая 2021, 10:53
Следователи допросили Арутюняна по делу о свержении конституционного строя
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04 мая 2021, 12:59
Правозащитники призвали Алиева амнистировать политзаключенных
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04 мая 2021, 12:02
Парламент Армении отклонил законопроект о наказании чиновников за ложь
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10 сентября 2020, 20:0724
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