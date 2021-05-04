Два человека пострадали при взрыве газа в Азербайджане

04 мая 2021, 10:17

Жительница азербайджанского села Зейлик и ее сын госпитализированы с ожогами после взрыва, произошедшего из-за утечки газа в доме.

Взрыв в частном доме в селе Зейлик Дашкесанского района произошел в результате утечки газа.

Ожоги получили Ягут Велиева и ее сын Иса Велиев, 1997 года рождения. Оба были госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщает сегодня "АПА".

Ягут и Иса Велиевы госпитализированы в Гянджинскую больницу с ожогами I и II степени, информирует Oxu.az.