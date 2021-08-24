Нальчане раскритиковали идею разбить сквер на месте автовокзала

24 августа 2021, 15:06

Создание сквера на месте бывшего автовокзала в Нальчике и внедрение единого проездного билета не решит проблем пассажиров с пересадками, указали противники смены места вокзала.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Нальчика сообщила, что на месте автовокзала №2 на улице Пачева обустроят новый сквер и построят новую транспортную развязку, которая разгрузит автомобильное движение в центре города. Для пассажиров организуют удобные маршруты и внедрят систему единых проездных, что позволит им избежать лишних трат на проезд из-за переноса вокзала, заверили чиновники.

Жители Кабардино-Балкарии попросили не закрывать автовокзал №2 на улице Пачева, указав, что это создаст неудобства пассажирам, увеличит время в пути и расходы на проезд. 20 августа активисты передали 2750 подписей и обращение главе республики Казбеку Кокову с требованием сохранить автовокзал в центре города. В тот же день у закрытого автовокзала состоялся стихийный митинг, когда люди из других городов не смогли уехать с него домой. 23 августа прошла акция торговцев с рынка в Нальчике у здания Минтранса Кабардино-Балкарии, они также потребовали отменить решение о переносе автовокзала.

Сообщение мэрии Нальчика о планах разбить сквер на месте вокзала и внедрить систему единых проездных билетов "Тройка" размещено сегодня в Instagram-паблике "Новости Кабардино-Балкарии" и в Instagram-аккаунте администрации города, на которые подписано соответственно 193 тысячи и 129 тысяч пользователей.

К 15.05 мск под этими публикациями размещен 61 комментарий и 560 комментариев соответственно. Авторы многих из них указали, что автовокзал на улице Пачева нужнее людям, чем сквер. "А сквер для кого? Народ с трудом, с двумя-тремя пересадками доезжает до больниц, работы, учёбы", – написал, в частности, biahj7582. "Нам не нужен сквер", – высказалась kerefovainessa. "Ваш сквер никому не нужен. Оставьте все, как есть", – призвала oksana_n.

"Какой сквер [...] часами стоять на остановках, чтобы доехать с Зелёного [рынка] на Северный [вокзал], ровно 45 минут стояла, ждала и не смогла сесть, чегемские маршруты час заполняются, люди не выдерживают и уезжают на такси", – поделилась возмущением bapinaewazaira.

"И никто не подумал о людях, работающих на территории Зелёного рынка и приезжающих из близлежащих сел, и студентах, которые учатся не в КБГУ. Теперь это пересадка и двойной расход. Снизьте цены вдвое на междугородках хотя бы", – потребовала zhiliaevaiana.

"Добрый вечер! Вопрос межмуниципальных перевозок, в том числе и стоимость проезда на них, относится к компетенции Минтранса КБР", – ответил на это представитель администрации Нальчика. "Ну так обратитесь в Минтранс по этому вопросу, ведь задача администрации создать комфортные условия для налогоплательщиков. Выступите с инициативой, то есть ваши действия привели к увеличению расходов налогоплательщиков, и они же должны эту проблему решить?" – упрекнул чиновников ar.thur4667.

"Хоть то, что есть, оставили бы. 50 лет этот вокзал стоит, всегда с него уезжали, теперь плохой стал. Много пользы от сквера будет?" – поделилась возмущением askerkhan_osmanova. "Прежде чем открывать новый вокзал, надо было разобраться и уладить все вопросы, связанные с маршрутами, с внедрением карты и прочего", – указала madi.shka.

"Просто чьи-то финансовые интересы оказались весомее, чем удобство и экономия десятков тысяч жителей республики. Ведь людям стало намного сложнее передвигаться с пересадками и дороже. Ну, ладно, открыли вы этот нелепый вокзал. Будьте добры, пустите вместительный муниципальный транспорт, а не эти древние и тесные маршрутки. Поставьте две остановки возле круга, для жителей Шалушки и положите хотя бы тротуар, чтобы можно до этих остановок дойти, не ломая себе ноги о колдобины", – высказала мнение aseeva3338.

В результате переноса вокзала пострадают, прежде всего, малообеспеченные люди, считает автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика". "Основная часть трудоспособного населения близлежащих сёл работает в Нальчике. Перенос вокзала создал трудности именно для малообеспеченной категории людей. У них выросли транспортные расходы – на 50 и более рублей ежедневно. Также они дополнительно теряют время на вынужденную пересадку. Об этом мне рассказали протестующие люди, которые уже несколько дней стихийно собираются то на вокзале, то у администрации города", – написала она сегодня в своем посте "Как всегда о людях не подумали": о переносе пригородного автовокзала за пределы г. Нальчика".

Такие же трудности, по мнению блогера, "начали испытывать тысячи женщин из разных сел", "которые нашли себе работу реализаторами на Зелёном рынке и каждый день приезжают сюда, потому что другой работы и другого источника доходов у них нет. Эти женщины рассказали, что в Минтрансе им сказали: "Что хотите, базарные женщины?", и добавили, что к закрытию автовокзала они отношения не имеют, мол, идите в администрацию города", – говорится в публикации.