Самолет "Волгоград - Москва" приземлился после сигнала бедствия

21 августа 2021, 15:17

Sukhoj Superjet-100 рейсом Волгоград - Москва подал сигнал бедствия и резко снизился над Тамбовской области, после он сел в "Шереметьево", сообщил источник.

"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполнял рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", - сказал источник.

Воздушное судно продолжило полет на высоте примерно 3000 метров. Затем самолет штатно приземлился в аэропорту Шереметьево, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

Во время выполнения рейса у Supejet-100 сработал датчик системы кондиционирования, уточнил представитель авиакомпании "Россия". По его данным, борт совершил посадку в 14:27 мск.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле авиалайнер, летевший из Волгограда в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке. Пассажиры и экипаж не пострадали.