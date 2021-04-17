Самолет из Волгограда совершил вынужденную посадку в Шереметьево

17 апреля 2021, 21:00

Авиалайнер, летевший из Волгограда в Москву, приземлился в аэропорту "Шереметьево" после сигнала об открытом грузовом отсеке, пассажиры и экипаж не пострадали.

По данным источника в авиационных кругах, экипаж самолета компании "Аэрофлот", вылетевшего из Волгограда, решил совершить аварийную посадку в Шереметьево после срабатывания датчика открытия грузового отсека.

"Самолет Airbus-320 рейсом Волгоград - Москва совершил посадку в Шереметьево", - привел сегодня его слова ТАСС. Специалисты проверят грузовой отсек самолета, сказал источник.

Борт приземлился в 19.18 мск в штатном режиме, сообщил со ссылкой на сотрудника экстренных служб Москвы РИА "Новости". При посадке никто не пострадал, отметил сотрудник.

Сообщения об экстренной посадке самолета на сайте аэропорта "Шереметьево" по состоянию на 21.00 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в январе 2020 года самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Баку - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за потери сознания пассажира.