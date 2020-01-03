03 января 2020, 12:17

Самолет Баку - Москва экстренно приземлился в Волгограде

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Баку - Москва, сегодня утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за потери сознания пассажира.

Как сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта, рейс 1853 вынужденно сел в Волгограде в 7:44 по местному времени (6:44 мск).

Больного пассажира сняли с рейса и госпитализировали. В 8:55 (7:55 мск) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения, передает "Интерфакс".

Во время полета 54-летний гражданин России мужчина потерял сознание, и экипаж принял решение приземлиться в Волгограде для оказания ему медицинской помощи. В аэропорту рейс ожидали врачи скорой помощи, которые отвезли пассажира в больницу. Там мужчина пришел в себя, он пояснил, что ввёл себе большую дозу обезболивающего из-за болей в спине, и, как оказалось, от передозировки произошло токсичное отравление организма, пишет со ссылкой на источники в экстренных службах региона портал v1.ru.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря авиалайнер, направлявшийся из Моквы в Сочи, вынужденно сел в ростовском аэропорту Платов из-за плохого самочувствия пассажирки. Тогда у 55-летней женщины заподозрили инсульт.

Примечание:

"Работа аэропортов на юге России возобновлена", "Две жительницы Кабардино-Балкарии наказаны за дебош в самолете", "МАК назвал ошибку пилотов причиной авиакатастрофы в Ростове-на-Дону".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 января 2020, 11:25

03 января 2020, 09:51

03 января 2020, 08:46

03 января 2020, 07:43

03 января 2020, 06:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E

Итоги-2019 на Кубани: преследование активистов, политические скандалы, рекордный урожай и успех "Краснодара"

Краснодар. Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Мартин Кочесоко. Фото: Александра Шалова https://vk.com/shaloff http://shaloff.com
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи