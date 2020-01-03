Самолет Баку - Москва экстренно приземлился в Волгограде

03 января 2020, 12:17

Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Баку - Москва, сегодня утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за потери сознания пассажира.

Как сообщили в пресс-службе волгоградского аэропорта, рейс 1853 вынужденно сел в Волгограде в 7:44 по местному времени (6:44 мск).

Больного пассажира сняли с рейса и госпитализировали. В 8:55 (7:55 мск) самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в пункт назначения, передает "Интерфакс".

Во время полета 54-летний гражданин России мужчина потерял сознание, и экипаж принял решение приземлиться в Волгограде для оказания ему медицинской помощи. В аэропорту рейс ожидали врачи скорой помощи, которые отвезли пассажира в больницу. Там мужчина пришел в себя, он пояснил, что ввёл себе большую дозу обезболивающего из-за болей в спине, и, как оказалось, от передозировки произошло токсичное отравление организма, пишет со ссылкой на источники в экстренных службах региона портал v1.ru.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря авиалайнер, направлявшийся из Моквы в Сочи, вынужденно сел в ростовском аэропорту Платов из-за плохого самочувствия пассажирки. Тогда у 55-летней женщины заподозрили инсульт.