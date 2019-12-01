01 декабря 2019, 11:31

Самолет Москва - Сочи экстренно сел в ростовском аэропорту

Авиалайнер, направлявшийся в Сочи, вынужденно сел в аэропорту Платов из-за плохого самочувствия пассажирки.

Экстренную посадку запросил капитан рейса Москва - Сочи авиакомпании "Аэрофлот" сегодня.

Пассажир, находившийся на борту авиалайнера, почувствовал себя плохо, сообщил со ссылкой на источник в авиационных структурах ТАСС.

По словам источника РИА "Новости", знакомого с ситуацией, самочувствие резко ухудшилось у 55-летней женщины, у нее заподозрили инсульт. Самолет приземлился на запасной аэродром, сказал источник. В аэропорту Ростова-на-Дону подтвердили незапланированную посадку самолета, отмечает агентство.

Пассажирку передали врачам скорой помощи, а самолет вылетел из ростовского аэропорта, приводит сообщение источника "Комсомольская правда. Ростов-на-Дону".

На сайте аэропорта Платов нет информации об экстренной посадке самолета по данным на 11.20 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что летевший из Москвы в Анапу самолет, 24 ноября вынужденно приземлился в Ростове-на-Дону из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Его передали врачам, но он скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Примечание:

"Самолет Москва-Грозный экстренно сел в аэропорту вылета", "Пассажиры авиарейса Бахрейн - Москва остались в Баку после экстренной посадки", "Самолет из Норильска в Минводы экстренно сел в аэропорту вылета".

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