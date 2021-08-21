Самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нальчика. Фото: пресс-служба аэропорта Нальчика http://nalchik-airport.ru

21 августа 2021, 09:34

Началась продажа билетов на авиарейс Нальчик – Стамбул

Прерванное два года назад прямое авиасообщение между Нальчиком и Стамбулом откроется 3 сентября, билеты уже в продаже, сообщили в нальчикском аэропорту.

Между Стамбулом и Нальчиком с 3 сентября возобновится авиасообщение, прерванное два года назад.

"С 3 сентября 2021 года авиакомпания Nordwind Airlines приступит к выполнению рейсов Стамбул (Новый) – Нальчик – Стамбул (Новый). Это – российская авиакомпания, ранее полеты в данном направлении осуществляли только зарубежные авиакомпании, в июле 2019 года полеты были прерваны", – привел сегодня ТАСС слова начальника службы организации пассажирских и грузовых перевозок аэропорта в Нальчике Ислама Шомахова.

Полеты будут выполняться дважды в неделю на самолетах Boeing 737-800, добавил он. "Вылет из Нальчика по понедельникам – в 13.00 [мск], по пятницам – в 02.00 [мск]. Вылет из Стамбула – в понедельник в 09.45 [мск], в четверг – в 22.45 м", – пояснил Шомахов.

Для Кабардино-Балкарии рейс имеет значение с экономической и туристической точки зрения, подчеркнул он. "Также очень многие жители республики имеют родственно-исторические связи с Турцией, и благодаря прямому рейсу повышается транспортная доступность между Нальчиком и Стамбулом", – сказал Ислам Шомахов.

Из информации на сайте авиакомпании Nordwind следует, что цена билета на рейс Нальчик – Стамбул составит около шести тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июня пользователи Instagram указали, что из-за ограничений по коронавирусу вынуждены вместо Турции выбирать отдых в Кабардино-Балкарии с ее нерешенными экологическими проблемами. Глава регионального Минкурортов отчитался, что почти все путевки в санатории и базы отдыха Нальчика на летний сезон раскуплены.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии три предприятия выделили деньги на лечение больных детей", "65% новых случаев смерти от коронавируса в СКФО пришлись на Дагестан", "Медицинские маски стали элементом быта жителей Нальчика".

Автор: "Кавказский узел"

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