Чрезвычайное положение введено в Степанакерте в связи с засухой

13 августа 2021, 16:46

Без водоснабжения остаются около 30% жителей Степанакерта, спасатели круглосуточно доставляют питьевую воду жителям.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа мэрия Степанакерта сообщила о перебоях с водоснабжением в городе. Из-за сильной жары пересохли реки и на городских очистных сооружениях уменьшились запасы питьевой воды, информировали чиновники. Вода горожанам подается по графику, сообщили в мэрии. Жители Степанакерта рассказали, что вынуждены покупать питьевую воду в магазинах или переезжать к родственникам. Население Степанакерта увеличилось на 20 процентов, что привело к дефициту воды после пересыхания одной из снабжающих город рек, сказал заммэра Ради Абраамян. Мэрия расположенного в 14 километрах от Степанакерта Аскерана попросила жителей собрать пустые бутыли большого объема, чтобы привозить в ней питьевую воду в районы Степанакерта, где прекращено водоснабжение.

Из-за засухи в Степанакерте введено чрезвычайное положение. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, совместно со Службой водоснабжения и канализации, создали рабочую группу по круглосуточной доставке воды жителям на пяти грузовиках, сообщила сегодня Armenia Today.

За последние 40 дней в Степанакерте не было дождей, а температура воздуха не опускалась ниже 30 градусов, заявил директор компании "Вода и канализация" Гагик Погосян. "В Степанакерте проживает 10-15 тысяч вынужденных переселенцев. Другими словами, если до войны в Степанакерте проживало 60-61 тысяча человек, то сейчас проживает 75 тысяч человек. Естественно, что потребление воды увеличилось, а водоснабжение города уменьшилось. Вот что вызвало эту хаотичную ситуацию. В настоящее время нет воды в 30% города. Остальные 70% стараемся оставить, чтобы тоже не уменьшилось. Мы уже освоили две артезианские скважины, оставшиеся из Советского Союза. Остальное мы продолжаем искать и эксплуатировать", - процитировало слова Погосяна "Арменпресс".

Спасатели раздают воду жителям в разных районах столицы с раннего утра до поздней ночи, сообщил сотрудник по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного карабаха Унан Тадевосян. "Пожарные машины распределяют воду по районам среди жителей, особенно жителей многоквартирных домов, ситуация беспрецедентная. В прошлом были проблемы с водой, но такое впервые за столь долгое время», — привело его слова Erevan.Today.

По приказу главы МВД Нагорного Карабаха Карена Саркисяна, снабжение с помощью спасателей будет вестись до окончательного решения проблемы, проинформировал сегодня "Sputnik Армения".

Население Степанакерта получает воду из рек Меграгет, Храгет и Варарак. В двух реках объем воды уменьшился почти вдвое, а третья совсем высохла, сообщило сегодня Aysor.Am.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 13 августа в Степанакерте ясная погода, температура воздуха +29 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 14 августа также прогнозируется ясная погода, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.