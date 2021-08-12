Власти Степанакерта объяснили проблемы с водой перенаселением города

12 августа 2021, 02:30

Население Степанакерта увеличилось на 20 процентов, что привело к дефициту воды после пересыхания одной из снабжающих город рек, сообщил заммэра Ради Абраамян. Жители районов, где водоснабжение отсутствует, дежурят у кранов, чтобы набрать немного воды.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа мэрия Степанакерта сообщила о перебоях с водоснабжением в городе. Из-за сильной жары пересохли реки и на городских очистных сооружениях уменьшились запасы питьевой воды, информировали чиновники. Вода горожанам подается по графику в связи с ее дефицитом, сообщили в мэрии. Жители Степанакерта рассказали, что вынуждены покупать питьевую воду в магазинах или переезжать к родственникам.

Спасатели помогают компании "Водоканал" доставлять питьевую воду по тем адресам, куда вода не подается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ведомства Унан Тадевосян. "Учитывая ситуацию с дефицитом воды в столице, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям при МВД совместно с ЗАО "Водоканал" создана рабочая группа по водоснабжению. Пожарная служба на нескольких машинах круглосуточно будет возить воду в те кварталы, где нет водоснабжения. Проживающим в многоквартирных зданиях гражданам с ограниченными физическими возможностями и пожилым людям вода будет доставлена на дом, если они позвонят в службу по чрезвычайным ситуациям, оставив контакты и адрес", - сказал он. Телефоны для связи опубликованы на сайте и в социальной сети, добавил сотрудник ведомства.

Тадевосян отметил, что пожарная служба начала развозить воду с раннего утра (11 августа) и будет продолжать до тех пор, пока проблема не будет решена.

Мэрия Степанакерта решила отключить водоснабжение во всех автомойках города и зонах отдыха с бассейнами для плавания. "Чтобы устранить проблемы с водоснабжением столицы из-за засухи, 10 августа мэр Давид Саргсян принял решение прекратить подавать воду на все автомойки и зоны отдыха в Степанакерте до тех пор, пока не будет восстановлена подача воды на очистные сооружения, питающие город", - говорится в опубликованном 11 августа заявлении на сайте мэрии.

За сутки с 10 по 11 августа в некоторых кварталах города, где не было воды, водоснабжение на несколько часов было возобновлено, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель мэра Степанакерта Ради Абраамян. Без воды остается порядка 15 процентов Степанакерта, в частности, ее нет на центральных проспектах Азатамартикнери и Вазген Саргсян и в ряде жилых кварталов частных домов. "Работы продолжаются. Но полностью проблема решится, если погода изменится и начнутся дожди", - сказал заммэра.

Абраамян отметил, что подобные ситуации возникали в прошлые годы в августе из-за жаркой погоды, но они быстро решались. "В этом году ситуация иная. Население Степанакерта увеличилось на 20 процентов, воды стали употреблять больше. Кроме того, одна из трех рек, обеспечивающих столицу водой, полностью иссякла из-за засухи", - пояснил он.

Сотрудник гидрометцентра в Степанакерте сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 11 августа температура воздуха была более +34 градусов, а 9 августа воздух прогрелся до +36 градусов. За все лето осадки были несколько раз, но незначительные - в частности, 2 августа выпало 0,2 миллиметра осадков. По словам сотрудника центра, в ближайшие дни осадков не ожидается. Сегодня этот прогноз подтверждается данными погодного сервиса "Кавказского узла", согласно которому в Степанакерте ясная погода без осадков, температура воздуха +28 градусов, а скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 13 августа осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +22 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Жители Степанакерта надеются на скорое возобновление подачи воды

Жительница улицы Вазген Саргсян Лилит Айриян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с 7 августа у них в квартире не было воды, она привозит ее с дачи за городом. Айриян сказала, что за эти дни водовоз приезжал к их дому всего три раза. Сегодня (11 августа) она не спустилась к водовозу, так как уже привезла себе воду и решила, что другие жильцы здания нуждаются больше.

Жительница другого дома по этой же улице, Ануш Саакян считает, что "вопрос с водой надо решать как можно скорее". "Дежурим по ночам у крана, с надеждой, что дадут воду хоть на час. Без воды переносить такую жару невозможно. Чтобы искупаться или постирать вещи, идем к родственникам, у которых есть вода", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нет воды и на улице Азатамартикнери. Местный житель Арутюнян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждет подачи воды "хотя бы этой ночью, хоть на пару часов". По его словам, он вынужден привозить воду из родника или покупать.

Жители улицы Сарояна рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что получили воду рано утром 11 августа и вечером, по состоянию на 21.00 по местному времени (20.00 мск) ее не отключили.

Дали воду утром 11 августа с 06.00 до 9.00 по местному времени (с 05.00 до 8.00 мск), но вода шла тонкой струйкой, удалось набрать только для бытовых нужд, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница частного дома по улице имени Айвазовского Лаура Григорян. Она сказала, что планирует 12 августа позвонить спасателям, чтоб пожарная машина привезла воду.

Большинство родников стоят высохшие, у остальных очередь, сообщил автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Плохо не только то, что нет воды, но и то, что нет внятного ответа, почему это произошло и сколько еще такое безобразие продлится. Списать все на жару не получится, у нас летом и пожарче бывает, но без воды не оставались", - написал он в 10 августа в заметке "Пятый день без воды".