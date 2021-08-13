Вагабзаде лишился права въезда в Россию после слов о Жириновском

13 августа 2021, 00:26

МВД России усмотрело разжигание межнациональной розни в высказываниях жителя Азербайджана Исфандияра Вагабзаде, который резко высказался о русских и лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Вагабзаде не сможет въехать в Россию в течение 50 лет.

Как писал "Кавказский узел", после видеоролика, в котором Исфандияр Вагабзаде допустил оскорбительные высказывания в адрес лидера ЛДПР и русских, Владимир Жириновский потребовал возбудить уголовное дело в отношении жителя Азербайджана. Вагабзаде не представляет ни МИД Азербайджана, ни какой-либо госорган страны, заявило внешнеполитическое ведомство.

В видеоролике "Ответ Жириновскому от Исфандияра Вагабзаде" на Youtube-канале человек, представившийся профессором филологии, бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде произносит слова "свиньи", "осел" в адрес Жириновского и русского народа и обещает отправить лидеру ЛДПР намордник.

Принято решение запретить въезд в Россию гражданину Азербайджана Исфандияру Вагабзаде, сообщил сегодня со ссылкой на МВД России ТАСС. Ведомство считает, что его публичные высказывания в сети Интернет разжигают межнациональную рознь. Ограничения для Вагабзаде введены сроком на 50 лет, отмечается в сообщении.

Ведомство пояснило, что иностранцы, призывающие к деструктивным действиям в отношении России, ее жителей и соотечественников, проживающие за рубежом, не будут допускаться на территорию страны. Их нахождение в России может угрожать общественному порядку и безопасности, привело сообщение полиции РИА "Новости".

Блогер "Кавказского узла" "Ветер с Апшерона" назвал конфликт Жириновского и Вагабзаде "несущественной, не влияющей на азербайджано-российские отношения, неинтересной перепалкой двух людей". "Жириновский [...] приглашается в эфиры для привлечения зрителей, для скандала, эпатажности. Он - телевизионный фрик", - написал он сегодня в своем посте "Жириновский - фрик, Вахабзаде - никто. Зачем все переполошились?".

Вагабзаде "никого кроме себя не представляет", отметил блогер. "Вагабзаде имеет право высказывать свое мнение в социальной сети. Если слова бывшего посла нарушают какой-то закон, то защитники законности могут обращаться в суд. Все, на этом возможности Вагабзаде и его критиков кончились", - констатировал он.

Комментариев от Вагабзаде относительно санкции МВД России не поступало.

Напомним, ранее в текстовой стенограмме программы, размещенной 30 июля на сайте "Радио "Комсомольская правда", Жириновский, отвечая на вопрос об участии российских военных в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией, назвал Южный Кавказ зоной влияния России и резко высказался в адрес Ильхама Алиева. МИД Азербайджана передало российской стороне ноту протеста из-за публичных высказываний Жириновского, назвав слова российского политика оскорбительными и провокационными. Лидер ЛДПР напомнил чиновникам о свободе слова, назвал президента Азербайджана мудрым руководителем и признался, что его партия против размещения российских военных на Южном Кавказе.