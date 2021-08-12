"Россети" добились передачи в Следком дела о перепродаже электричества в Дагестане

12 августа 2021, 17:20

Прокуратура согласилась изъять из ведения МВД уголовное дело против дагестанской энергосбытовой компании, на возбуждении которого настояли "Россети Северный Кавказ". Компании обвиняют друг друга в отказе заключать договор о купле-продаже электроэнергии.

"Россети" утверждают, что компания "Электрон" без договора распределяет электроэнергию из их сетей. С 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года "Электрон" реализовал около 135 млн кВт/ч общей стоимостью свыше 301 миллиона рублей рублей, подсчитали в федеральной компании. "Электрон" продолжает целенаправленно уклоняться от заключения договора купли-продажи электрической энергии (мощности) с гарантирующим поставщиком в установленные действующим законодательством сроки, усугубляя сложившуюся ситуацию", – говорится в сообщении.

"Россети" подчеркивают, что это может негативно сказаться на жителях республики, договоры которых с "Электроном", по мнению "Россетей", заключены без правовых оснований. "В настоящее время единственным вариантом урегулирования данного вопроса является заключение прямых договоров энергоснабжения между "Россети Северный Кавказ" и конечными потребителями", – сказано в сегодняшней публикации на сайте "Россети Северный Кавказ".

По какой статье и когда возбуждено дело против "Электрона", "Россети" не уточняют. По данным компании, прокуратура Дагестана вынесла постановление об изъятии этого дела из производства следственного управления республиканского МВД и передаче его в региональное управление Следственного комитета России. На сайте прокуратуры, по состоянию на 17.00 мск 12 августа, этой информации нет.

Компания "Электрон" к этому времени также не прокомментировала информацию о передаче уголовного дела в Следком. Последняя новость на сайте компании посвящена победе "Электрона" в судебной тяжбе с местным филиалом "Россетей" – компанией "Дагэнерго". Предметом спора стало нежелание "Дагэнерго" заключать новый договор купли-продажи электроэнергии с "Электроном". Это, как полагают в "Электроне", нужно было сделать после 1 июля 2020 года. "Гарант-поставщик уклонялся от этой процедуры и ставил под угрозу отсутствия энергоснабжения более 1000 абонентов ООО "Электрон", – сообщается в релизе компании. Как указал "Электрон", суды постановили заключить этот договор.

Соответствующее решение вынес 2 августа Арбитражный суд республики, сообщило 4 августа РИА "Дагестан". "Ранее "Дагэнерго" уже предпринимало попытки незаконного отключения наших абонентов и не представляло никаких уведомлений или актов, что является грубейшим нарушением закона", – цитируются в публикации слова представителя компании "Электрон".

Ранее "Кавказский узел" писал, что только за первый квартал "Россети Северного Кавказа" выявили в Дагестане хищение потребителями электроэнергии на 17 миллионов рублей. 30 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Минэкономразвития и Минэнерго разработали схему решения проблемы неплатежей за электричество в регионах Северного Кавказа, пилотный проект решено запустить в Ингушетии и Дагестане.