Чиновники отреагировали на публикацию в соцсетях об отсутствии ухода за ребенком в волгоградской больнице

08 августа 2021, 22:45

Видео с двухлетним пациентом инфекционной больницы Волгограда, которого медработники оставили без присмотра и гигиенических процедур, было опубликовано сегодня в соцсетях. Областной комитет здравоохранения, следствие и прокуратура начали проверку. Двухлетнего ребенка бросили без присмотра и родители, и медработники, возмутилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ролик о том, как двухлетний мальчик находится запертым в палате больницы, опубликован поздно вечером 7 августа в паблике "Плохие новости" в соцсети "ВКонтакте". Автор видео сообщила, что за ребенком никто не следит, он весь в фекалиях и вытирает пол простыней, которая также в фекалиях. "Такие здесь врачи, которые вообще за детьми не смотрят", – говорит она на видео. Женские голоса за кадром говорят, что ребенка выпустили из палаты первый раз за полтора дня. Одна из женщин рассказала, что попросила медсестру покормить ребенка, однако та ответила, что у нее поступление новых больных и ей некогда. По ее словам, покормить ребенка просили и другие матери, однако им ответили, что, когда ребенок много ест, он ходит в туалет, а мыть его никто не хочет. В паблике, насчитывающем 1 388 059 подписчиков, запись к 22.45 мск 8 августа собрала 2082 отметки "нравится" и 1899 комментариев.

Комитет здравоохранения начал проверку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в облздраве. "Мальчик проходит лечение в детском инфекционном отделении филиала детской клинической больницы №8. Он был доставлен в больницу 30 июля без законных представителей (родителей или опекунов) сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних районного отдела полиции с подозрением на острое респираторное заболевание. Врачи отмечают у мальчика неврологическую симптоматику, гиперактивность, а также, несмотря на возраст, самостоятельность. Ребенок получает пятиразовое питание в определенные часы согласно меню в соответствии со своим возрастом и состоянием здоровья. Ранее жалоб со стороны других мам на питание и уход за этим ребенком не поступало. Мальчик идет на поправку, и его уже готовят к выписке. Произошедший случай – единственный за все время пребывания маленького пациента в больнице. Медперсонал сразу же отреагировал на ситуацию, оперативно появившись в палате. Кроме того, сотрудники медучреждения ввиду отсутствия законных представителей осуществляют за ребенком регулярный уход и осмотр", – отметили в ведомстве.

По словам представителей ведомства, в соответствии с санитарными нормами инфекционного отделения, а также в условиях коронавирусной инфекции каждый пациент обязан находиться в своей палате и исключить все контакты с другими заболевшими. "Мальчик находится в отдельной палате, в ней соблюдается необходимый температурный режим, палата проветривается, в ней созданы все необходимые меры безопасности, чтобы ребенок не получил травм", – рассказали в облздраве.

За время пребывания в больнице ребенок прибавил в весе почти 2 килограмма: при поступлении он весил 13,3 килограмма, спустя 10 дней уже 15 килограммов, сообщил представитель облздрава. "Кроме того, сегодня днем в стационар приехала мама ребенка – она сейчас находится с сыном в палате. Причина, по которой мама отсутствовала все это время, уточняется", – пояснили в комитете.

Вечером 7 августа руководителю следственного отдела по Тракторозаводскому району следственного управления СК России по области поступило сообщение о том, что в одной из инфекционных больниц Волгограда находится ребенок, которому персоналом учреждения ненадлежащим образом оказывается уход, сообщила корреспонденту исполняющая обязанности старшего помощника руководителя волгоградского следственного управления СКР по связям со СМИ Снежана Тихонова.

"Впоследствии в СМИ и соцсетях были распространены кадры, на которых ребенок находился один в закрытом боксе без присмотра. Следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка. Мальчик госпитализирован 30 июля по решению органов системы профилактики, так как мать ребенка оставила его на несколько дней у знакомых", – отметила она. По словам Тихоновой, мать оставила ребенка, чтобы он "не мешал распитию спиртного".

Следователи в ночь на 8 августа посетили больницу, сообщила Тихонова. "При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал", – рассказала она. По словам Тихоновой, проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Проверку сведений о ненадлежащем уходе за малолетним ребёнком в медицинском учреждении организовала и областная прокуратура, сообщила корреспонденту старший помощник прокурора по связям со СМИ Оксана Черединина. По ее словам, по итогам проверки, при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру для проведения проверки, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте детского омбудсмена. "Когда я вижу подобное, хочется спросить: "Это точно лучше для ребёнка?" Мальчика госпитализировали по акту подразделения по делам несовершеннолетних и поместили в палату одного, без присмотра взрослых. Мы связались с регионом, сейчас вопрос решен, и вместе с малышом находится его мама. Еще мы связались с Ассоциацией организаций по защите семьи, и в ближайшее время маму с ребёнком навестят в больнице, обсудят – какая помощь необходима семье, также подключены органы системы профилактики. Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребёнка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру, теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства", – заявила Анна Кузнецова.

Ранее детский омбудсмен направила в правительство России предложение разработать и утвердить стандарт услуги по присмотру и уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей и нуждающимися в медицинской помощи, указано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых, в частности, выступили против законопроекта депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, который упрощает изъятие детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью. 16 ноября волгоградцы присоединились к всероссийской акции против законопроекта об упрощенном порядке изъятия детей из семей. Авторы закона заявили, что отзывают его из-за массового недовольства в обществе.