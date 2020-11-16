Волгоградские активисты выступили против законопроекта об изъятии детей

16 ноября 2020, 17:53

Волгоградцы присоединились к всероссийской акции против законопроекта об упрощенном порядке изъятия детей из семей. Авторы закона заявили, что отзывают его из-за массового недовольства в обществе.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых, в частности, выступили против законопроекта депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса, который упрощает изъятие детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью.

Согласно законопроекту, в экстренных случаях решения об изъятии детей будут выноситься судами в течение суток. Эксперты указывали, что в законопроекте нет четких оснований для немедленного изъятия детей. Еще один законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов, включая Елену Мизулину, которым предлагается ввести принцип презумпции добросовестности родителей и резко сузить перечень поводов для изъятия детей из семьи.

В Волгограде прошли четыре одиночных пикета

Одиночные пикеты прошли сегодня с 10 до 12 (11-13 мск) у здания Волгоградской областной думы. Их провели четверо активистов регионального отделения "Родительского всероссийского сопротивления". Активисты по очереди стояли с плакатами: "Депутат! Не голосуй за ювенальные экспресс-суды! Закон Клишаса – Крашенинникова – ювенальная инквизиция", "Решать судьбу семьи за 24 часа? Это произвол! Депутат, не голосуй за ювенальные экспресс-суды!", "Законопроект об отобрании (так было написано на плакате. – Прим. "Кавказского узла") детей «экспресс-судами» – угроза институту семьи! Депутат! Не голосуй за отобрание детей в 24 часа!".

Пикеты в Волгограде – часть протестов против законопроекта Клишаса – Крашенинникова, которые проходят сегодня в разных регионах России, указала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Анна Побежимова. "Принятие такого закона позволит отнимать детей у родителей в ситуации, когда для этого нет оснований. Это приведет к массовому разрушению семей и грубому нарушению прав детей и родителей", – заявила Побежимова.

Она отметила, что сейчас 77 статья Семейного кодекса позволяет изъять ребенка из семьи только в случае непосредственной опасности его жизни и здоровью.

"Из-за плохого исполнения обязанностей родителями отобрать ребенка было невозможно, только через суд, через лишение родительских прав. Но часто полиция забирает детей по безнадзорности – к примеру, если ребенок с бабушкой и нет продуктов. Ситуация иногда требует реагирования. Группа Мизулиной пыталась эти законы привести к реалиям. Клишас и Крашенинников под благим соусом незаконное отобрание решили сделать законным. За 24 часа суд должен будет рассмотреть судьбу ребенка. При этом родители <...> ни подготовиться не успеют, ни оправдаться. Естественно, судьи будут перестраховываться и вставать на сторону опеки. В этом огромная опасность. Отменить такое решение будет трудно", – считает активистка.

Активист Виктор Шилин указал на противоречие между законом Клишаса – Крашенинникова и декларациями властей о верности традиционным ценностям. "Это двойные стандарты и репрессии в отношении семей", – заключил он.

Многодетный отец Егор Поздняков, который принял участие в пикете, выразил возмущение действиями Клишаса, который участвует в работе комитета по делам семьи. "У нас исторически считалось, что вмешательство в семью это уже крайняя мера. Несмотря на то, что он не последнее лицо в этой сфере, он сразу переходит к крайним мерам", – сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

Во время пикета из здания администрации вышла женщина и спросила у активиста, можно ли его сфотографировать. Сделав фото, она вернулась обратно в здание. Прохожие читали плакаты активистов и проходили мимо. Полицейские сфотографировали плакаты пикетчиков и записали их данные, передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие добились отзыва законопроекта

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сегодня объявил, что отзывает законопроект об изъятии детей из семьи и поправки о реформе семейного законодательства. "Предложенный нами вариант решения существующих проблем не нашел поддержки среди большой части активных граждан и общественных организаций. Мы с сенаторами посчитали целесообразным отозвать наши инициативы для снятия напряжения в обществе и дальнейшей доработки с экспертным сообществом", – процитировал Крашенинникова "Интерфакс".

Был отозван и противоположный по смыслу законопроект Мизулиной. Сенатор Андрей Клишас указал, что это сделано по договоренности между группами авторов двух законопроектов. "Мизулина с коллегами поступили мудро, приняв наше предложение отозвать на данной стадии оба законопроекта для проведения дополнительных консультаций. Главное – интересы детей должны быть на первом месте", – приводятся в публикации слова Клишаса.