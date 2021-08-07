Чиновники пообещали сохранить дома жителей поселка Белая дача

07 августа 2021, 16:38

Администрация Волгоградской области совместно с прокуратурой добьются официального статуса для домов в коттеджном поселке Белая дача в Среднеахтубинском районе, заверили местных жителей представители властей. Чиновники озвучили действенные меры, указала юрист Ольга Панферова. Жители поселка отнеслись к обещаниям со сдержанным оптимизмом.

Как сообщал "Кавказский узел", суд признал дома в коттеджном поселке Белая дача Среднеахтубинского района незаконными постройками и постановил снести их, лишив ряд семей единственного жилья. Жители поселка опубликовали электронную петицию, адресованную президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области, а также направили коллективные жалобы в Следком и Генпрокуратуру. В обращении они, в частности, потребовали наказать сотрудников администрации, полиции и прокуратуры, которые допустили незаконное строительство. Юрист Ольга Панферова также указала "Кавказскому узлу", что контролирующие органы и местные власти должны нести ответственность в таких случаях.

Исполнение решений о сносе домов приостановлено

Сегодня в поселке Белая дача прошла встреча жителей и чиновников, в том числе замгубернатора Лисименко, зампрокурора области, представители администрации Среднеахтубинского района. Первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова, а также и.о. вице-губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко обсудили вопрос урегулирования ситуации в поселке Белая дача на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Черединина.

«В настоящее время проверка организована силами аппарата прокуратуры Волгоградской области. Прокуратурой региона проводится ревизия каждого построенного объекта, дается оценка ситуации по каждому гражданину в целях недопущения нарушения жилищных прав с одновременным соблюдением требований природоохранного законодательства. Ситуация находится на контроле руководства прокуратуры Волгоградской области до фактического разрешения», - отметила она.

В пресс-службе областной администрации корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что представители межведомственной рабочей группы, завершают работу по поиску совместных правовых решений по легализации домов в коттеджном поселке Белая дача. Там отметили, что на встрече с инициативными жители представители органов власти, депутатского корпуса, и надзорных ведомств сегодня рассказали о результате уже проведенной работы.

«В администрации Волгоградской области по поручению губернатора создана рабочая группа. Специалистами уже проделан большой объем аналитической и нормативной работы. Задача сложная — это найти правовое решение, которое бы полностью соответствовало бы закону, чтобы поставить точку в этом вопросе, и самое главное создать законную ситуацию на территории этого поселка», — приводятся на сайте администрации слова заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко.

Сейчас определяются способы оформления домов в поселке с учетом требований природоохранного законодательства, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.

"В настоящее время по тем искам, которые рассматриваются судом первой инстанции или находятся на стадии апелляционного обжалования, прокуратура области вступает в процесс в интересах граждан в целях недопущения нарушения их жилищных прав. По вступившим в силу решениям исполнительные листы отозваны, исполнительные производства прекращены. Служба судебных приставов в настоящее время не совершает никаких действий, направленных на принудительный снос объектов, эта ситуация жёстко контролируется прокуратурой области. Разрешение проблемы будет исключительно в интересах граждан, все ваши права мы восстановим», — подчеркнула Чиженькова.

Обещания чиновников вселили надежду в жителей поселка

Местные жители с опаской относятся к обещаниям чиновников и ждут реальных подвижек, указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Мила. «Они пообещали, что вопросы наши решатся, и мы будем спокойно жить в наших домах. Сказали, что мы добросовестные покупатели и не виноваты в ситуации - нас обманули на стадии строительства. Приехали к нам по поручению губернатора, сказали, что нашли лазейки в законе и будут решать наш вопрос. Сейчас делают дорожную карту, к концу августа будет решение. Но прокуратура уже начала действовать. Мы сами этому не верим, ждем решения на бумаге, потому что слова словами. Пока не опускаем руки, будем подавать апелляцию. Мы пока еще в настороженности. Хочется, чтобы поселок зажил наконец-то», - сказала Мила.

По словам женщины, она живет в поселке вместе с мужем и двухлетней дочерью. «Мы здесь прописаны, проживаем на постоянной основе, это наше единственное жилье. По решению суда наши дома идут под снос как самовольная постройка, идти нам некуда. Другого выхода, как бороться, у нас нет», - подчеркнула местная жительница.

Еще одна жительница поселка, Елена Дегтярева, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что довольна сегодняшней встречей. «За столько времени мытарств мы реально не доверяем, мы боимся радоваться. Нам обещали, что в апелляции будет решено, что мы добросовестные приобретатели, а по искам, которые уже вступили в силу, будет отзыв», - рассказала она.

Дегтярева приобрела свое жилье в ипотеку. "Только половину ипотеки я выплатила. Еще восемь лет платить. Другой кредит на жилье мне уже никто не даст, и другого жилья у меня нет. У соседки-инвалида Веры Алексеевны тоже кредит. Она сейчас процедуру банкротства проходит. Она была рабочим человеком, при должности - была надежда, что выплатит кредит. Сейчас, если жилье отберут, неизвестно, что будет», - добавила Елена Дегтярева.

Чиновники сообщили, что есть несколько путей решения вопроса, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Елена Осипова. «Будет выработан путь, чтобы нас узаконить. Администрация будет прорабатывать механизм совместно с прокуратурой области. Но этот вопрос можно было решить и раньше, и не доводить вопрос до точки кипения. Нам обещали, что решения о сносе наших домов отзовут. Но мы в любом случае готовимся к апелляции. Исполнительные производства по домам, которые в 2016 году проиграли Верховный суд, отозваны», - указала местная жительница.

Елена Осипова живет в поселке с двумя несовершеннолетними дочерьми. «Это наше "родовое гнездо" - для нас это не просто груда кирпичей, это наша крепость. Мы с мужем делали все это с душой и для своих детей», - отметила она.

Юрист поддержала предложенные чиновниками меры

Юрист Ольга Панферова, которая также была на встрече, согласилась с предложенными чиновниками вариантами действий.

«Нас заверили, что жители будут жить в своих домах, их не снесут, на законодательном уровне будет решен вопрос о приведении данных земельных участков в соответствие с законом. Очень радует, что приостановлено исполнительное производство по сносу домов, отключения их от коммуникаций. Отрадно, что прокуратура области будет входить в [судебные] процессы, которые еще не завершены, по признанию данных домов самовольными постройками и требованию их сноса, и отзывать иски. Сейчас там, где судебные процессы на стадии апелляции, прокуратура войдет в процесс и будет отзывать иски. По тем домам, где решения вступили в силу, прокуратура отозвала исполнительные листы у судебных приставов. Решено и с энергосбытом – что дома не отключат от коммуникаций. В последующем будут принимать решения о внесении поправок в законодательные акты. Я надеюсь, это будут не только слова, а конкретные действия. Я вижу эту ситуацию как оптимальное решение. Оно должно устраивать жителей, потому что их никто не будет трогать до того времени, пока дома не станут законными», - пояснила юрист корреспонденту "Кавказского узла".