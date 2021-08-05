Жители поселка под Волгоградом потребовали наказать чиновников за незаконное строительство

05 августа 2021, 13:59

Жители поселка Белая дача в Среднеахтубинском районе, дома которых были признаны судом незаконными постройками, направили коллективные жалобы в Следком и Генпрокуратуру. В обращении они, в частности, потребовали наказать сотрудников администрации, полиции и прокуратуры, которые допустили незаконное строительство.

Как сообщал "Кавказский узел", жители расположенного в Среднеахтубинском районе коттеджного поселка Белая дача опубликовали на сайте change.org петицию, адресованную президенту Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области. Суд признал дома в поселке Белая дача незаконными постройками и постановил снести их, лишив ряд семей единственного жилья, заявили собственники. Контролирующие органы и местные власти должны нести ответственность за незаконное строительство, отметила юрист Ольга Панферова.

Жители поселка Белая дача направили 5 августа бандеролью обращение в Генпрокуратуру и Следком России (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В обращении они попросили ведомства разобраться в ситуации, наказать виновных и сохранить их жилье. Подписи под обращением поставил 31 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жители указали в жалобах, что являются собственниками земельных участков и домов в поселке, зарегистрированы в них и проживают с семьями и детьми, что свидетельства о праве собственности получили в установленном законом порядке. "Органы власти Волгоградской области своими письмами вводили нас в заблуждение относительно законности строительства <…> Таким образом, компетентные органы успокоили нас заверив, что оснований беспокоиться за судьбу домов нет", – указали жители поселка в коллективной жалобе.

Также в обращении подчеркивается, что в соответствии с генеральным планом территория Белой дачи расположена за границами населенных пунктов в функциональной зоне огородничества, садового и дачного хозяйства, в которой возможно дачное строительство. "Однако, с 2016 года прокуратурой Среднеахтубинского района и администрацией Среднеахтубинского района Волгоградской области подаются исковые заявления в суд к нам, людям, добросовестно купившим свое единственное жилье, о сносе самовольных построек. Суды выносят решения о признании наших домов самовольными постройками и постановляют снести их нами самостоятельно и за наш счет. Хотя, на основании проведенных судебных строительно-технических экспертиз, наши дома соответствуют установленным нормам строительства, не создает угрозу жизни и здоровью граждан и признаны полностью пригодными для проживания. То есть наши дома хотят снести по формальным основаниям", – считают жители поселка.

"Администрация Среднеахтубинского района и администрация Волгоградской области, которые заверяли нас о том, что все документы в отношении строительства наших домов будут приведены в соответствие с действующим законодательством РФ, теперь требуют от нас снести наши дома", – подчеркивается также в жалобе.

По мнению жителей Белой дачи, контролирующие органы знали, что стройка ведется с нарушениями, но на это не реагировали, позволили достроить дома, продать их жильцам, а уже потом начали активные действия по лишению их единственного жилья. "Считаем, что должностные лица администрации Среднеахтубинского района и администрации Волгоградской области, знавшие о незаконном строительстве и допустившие его, допустившие регистрацию права собственности на дома, причинили значительные убытки для жильцов ДНП "Белая дача", уклонялись от осуществления муниципального земельного контроля в целях выявления и пресечения самовольного строительства, а также в настоящее время реализуют свои полномочия по инициированию сноса наших домов и участию в связи с этим в судебных процессах и исполнительном производстве должны быть привлечены к ответственности за злоупотребления, превышения должностных полномочий и халатности", – сказано в жалобе.

По мнению авторов обращения, к ответственности должны быть привлечены также сотрудники Комитета строительства Волгоградской области за ненадлежащий контроль за строительством, повлекшим убытки для граждан. "Действиям должностных лиц Росреестра по Волгоградской области должна быть дана правовая оценка на предмет совершения ими в данном случае преступлений, предусмотренных статьями 285, 286, 293 УК РФ, выразившихся в незаконном внесении сведений в государственные реестры, в том числе вследствие непроведения либо ненадлежащего проведения правовой экспертизы представленных документов, которые послужили основанием для незаконного строительства, неправомерного подключения домов к инженерно-техническим сетям и последующей продажи гражданам объектов, не соответствующих градостроительным нормам и правилам", – сказано в жалобе.

Также авторы обращение потребовали привлечь к ответственности сотрудников прокуратуры Среднеахтубинского района и прокуратуры Волгоградской области,

По данным прокуратуры Волгоградской области, в 2013 году главным следственным управлением (ГСУ) ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело о незаконной деятельности руководства ЖСК "Белая дача", указали авторы письма. "Следствие не предпринимало достаточных мер к привлечению к ответственности виновных в незаконном строительстве и продаже нам домов. Прокуратура Среднеахтубинского района неоднократно отменяла незаконные постановления ГСУ. <…> Только в 2016 году была назначена строительно-техническая экспертиза. По настоящее время виновные лица руководства ЖСК "Белая дача" не привлечены к ответственности. Считаем, что сотрудники ГСУ также подлежат проверке", – сказано в обращении.

Жители Белой дачи анонсировали обжалование решения суда о сносе домов

Жительница Белой дачи Елена Осипова рассказала, что 30 июля Краснослободский горсуд вынес решение о сносе последних пяти домов в поселке, в том числе и ее дома. (Копия решения суда имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Согласно ему, собственники пяти домов должны снести свои двухэтажные многоквартирные блокированные дома за свой счет. По словам Осиповой, жильцы до 20 августа подадут апелляцию. Она также отметила, что 5 августа в поселок приезжал сотрудник прокуратуры. "Походил по всем домам, убедился, что дома жилые, переписал всех, кто живет, сказал, что ситуация у нас тяжелая и ушел", – сказала Осипова корреспонденту "Кавказского узла".

Она пожаловалась на бездействий властей и компетентных органов. "30 июля был последний суд, который поставил точку по всем нашим домам. <…> Мы находимся в каком-то бесконечном ожидании, власти никак на нас не реагируют, не выходят на контакт. Прокуратура только сейчас решила проверить правда ли здесь прописаны и проживают люди. Мы не отчаиваемся, не сдаемся и не опускаем руки, будем бороться до конца. Если потребуется, пойдем на одиночные пикеты, но надеемся, что до этого не дойдет и хоть кто-то нам поможет. Почему я должна снести свой дом, когда я к этой ситуации руку не приложила? Ни администрация, ни прокуратура, ни Минприроды не видели, что строятся дома? А сейчас на простых людях просто пытаются оторваться", – заявила Елена Осипова.

Житель поселка Александр Ефимов пояснил, что коллективная жалоба в Генпрокуратуру и Следком направлена в связи с тем, что 30 июля суд вынес решение о сносе оставшихся домов. "Наши дома были зарегистрированы в установленном порядке. Сведения были в Росреестре, нам выдали свидетельства о праве собственности. Прокуратура в настоящее время уведомляет Энергосбыт по ранее принятым решениям о том, чтобы дома, которые подлежат сносу, отключались от энергосетей и инженерных коммуникаций. Один из таких домов уже снесен", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если обращения в Генпрокуратуру и Следком будут рассмотрены, то "надеяться можно на возбуждение уголовных дел в отношении чиновников, виновных в данной ситуации", отметила гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова, которая помогла жителям Белой дачи составить текст жалобы.