Альпинистка погибла под камнепадом в Северной Осетии

05 августа 2021, 19:48

На перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии альпинистка из Томска получила во время камнепада травму головы и скончалась, сообщили спасатели.

Сообщение о том, что альпинистка из Томска пострадала при камнепаде, поступило спасателям в 12:05 мск, к месту происшествия были направлены спасатели, медработник и вертолет МЧС России.

"Вылетели на спасение туристки из Томска, которая при камнепаде получила травму головы", - говорится на странице в Instagram МЧС Северной Осетии.

Позднее спасатели сообщили, что 33-летняя альпинистка скончалась на месте от полученных травм. "Тело будет передано сотрудникам правоохранительных органов", - проинформировал "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2020 года погиб альпинист, совершавший восхождение на гору Цей-хох в Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", температура в Алагире сегодня днем +29 градусов. Осадки не ожидаются, скорость ветра – один метр в секунду. В ночь на 6 августа прогнозируется ясная погода, температура воздуха составит +19 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.