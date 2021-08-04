Путин одобрил проект соглашения о двойном гражданстве с Южной Осетией

04 августа 2021, 22:16

Жители России и Южной Осетии, согласно подписанному сегодня Путиным документу, смогут иметь двойное гражданство, пользуясь соцобеспечением там, где они проживают.

Проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве и упрощенном порядке получения гражданства России одобрил Владимир Путин.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения, разрешив МИДу России вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в распоряжении президента России. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Так, согласно документу, граждане одной стороны соглашения вправе без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны. Россия предоставляет гражданам Южной Осетии право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, следует из распоряжения.

При этом лица, имеющие гражданство и России, и Южной Осетии, пользуются правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой они постоянно проживают. При этом любая сторона имеет право предоставлять таким лицам права и льготы, даже если они проживают на территории другой стороны, сказано в тексте документа. Там же уточняется, что соглашение подлежит ратификации и вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии и Абхазии после "Пятидневной войны" 2008 года, в ходе которой Россия выступила против Грузии. Грузинские власти считают и Южную Осетию, и Абхазию территориями, оккупированными Россией.