Дошло до суда дело о побеге заключенных из колонии в Дагестане

04 августа 2021, 18:48

Сотрудник исправительной колонии под Махачкалой, откуда в сентябре 2020 года сбежали шестеро осужденных, обвинен в халатности и превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года шесть заключенных сбежали через подкоп из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой. 30 сентября МВД по Дагестану заявило, что все беглецы задержаны в Калмыкии. После побега в превышении полномочий был обвинен сотрудник колонии, контролировавший территорию, где работали заключенные.

Сегодня следствие отчиталось о завершении расследования дела в отношении мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН по Дагестану, обвиняемого по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 293 (халатность) УК РФ.

Часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. Преступление по части 1 статьи 293 УК РФ наказывается штрафом до 120 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2020 года обвиняемый допустил в цех трех осужденных без приказа начальника колонии о привлечении осужденных к оплачиваемому труду, потом не проверял их и не вывел из промзоны в жилую.Это позволило шестерым осужденным за особо тяжкие преступления совершить групповой побег из колонии путем подкопа под внешней запретной зоной, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану.

Дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу, отмечается в сообщении на странице прокуратуры Дагестана в Instagram.

Напомним, в конце июля суд в Махачкале вынес приговор шестерым заключенным, которые сбежали из колонии в Шамхале и были пойманы в Калмыкии. Они были приговорены к двум годам колонии, которые добавили к их основным срокам. Условные сроки получили трое их пособников.