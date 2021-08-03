Сплав по реке. Фото: Vladpanchak https://ru.wikipedia.org

03 августа 2021, 17:44

Инструктор из Сочи обвинен в гибели туристки во время рафтинга

В суд передано дело предпринимателя, сопровождавшего по реке Мзымта группу туристов. Мужчина обвинен в оказании услуг ненадлежащего качества после гибели одной из участниц группы.

Как писал "Кавказский узел", во время сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок 7 мая лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. Одна туристка погибла, еще двое получили небольшие травмы. Подозреваемым по делу стал индивидуальный предприниматель, который заключил договоры на проведение сплава с туристами и участвовал в рафтинге в качестве инструктора.

Сегодня следствие отчиталось о завершении расследования инцидента. По версии следствия, 38-летний предприниматель не оценил степень подготовленности туристов к сплаву и не провел с ними инструктаж, а также не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода. В результате во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде.

Инструктору предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу, сообщает сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края, отмечая, что обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Погибшая туристка была иностранкой, указано в сообщении ведомства.

Примечание:

"Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии", "Организатор рафтинга с тремя смертями в Кабардино-Балкарии получила условный срок", "Туристка из Краснодара утонула при сплаве по горной реке в Адыгее".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2021, 18:30

03 августа 2021, 16:51

03 августа 2021, 16:10

  • Правила посещения кафе и ресторанов ужесточены в Ростовской области

    С 4 августа кафе, рестораны, спортзалы и почтовые отделения в Ростовской области разрешено посещать только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательного ПЦР-теста, постановил губернатор. Также в регионе введены ограничения на плановую госпитализацию пациентов и запрет на работу фуд-кортов и парковых аттракционов.

03 августа 2021, 15:41

03 августа 2021, 15:20

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи