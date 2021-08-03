Инструктор из Сочи обвинен в гибели туристки во время рафтинга

03 августа 2021, 17:44

В суд передано дело предпринимателя, сопровождавшего по реке Мзымта группу туристов. Мужчина обвинен в оказании услуг ненадлежащего качества после гибели одной из участниц группы.

Как писал "Кавказский узел", во время сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок 7 мая лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. Одна туристка погибла, еще двое получили небольшие травмы. Подозреваемым по делу стал индивидуальный предприниматель, который заключил договоры на проведение сплава с туристами и участвовал в рафтинге в качестве инструктора.

Сегодня следствие отчиталось о завершении расследования инцидента. По версии следствия, 38-летний предприниматель не оценил степень подготовленности туристов к сплаву и не провел с ними инструктаж, а также не проверил безопасность маршрута, не убедился в том, что ожидается благоприятная погода. В результате во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, туристы оказались в воде. 24-летнюю туристку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и скончалась в воде.

Инструктору предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи для рассмотрения по существу, сообщает сегодня на своем сайте прокуратура Краснодарского края, отмечая, что обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Погибшая туристка была иностранкой, указано в сообщении ведомства.