Турист пострадал в горах Грузии

01 августа 2021, 09:20

Спасатели передали врачам туриста, получившего травмы при падении со склона в реку в Казбегском районе.

Инцидент произошел в высокогорном селе Джута, откуда группа из 15 туристов направлялась к озеру Абуделаури.

Один из них скатился со склона с высоты около 120 метров в реку в ущелье Сно и получил травмы, сообщили 31 июля со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями страны "Новости-Грузии". Село Джута находится на высоте 2 200 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении.

Спасатели вытащили туриста из реки и донесли на носилках из ущелья до трассы, которая находится в пяти километрах от места происшествия, привел сообщение службы "Спутник-Грузия". Оттуда машина скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, отчитались спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля гражданка Австралии, работавшая педагогом в Батуми, была найдена мертвой в Тбилиси, куда она приехала отдыхать.