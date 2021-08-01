01 августа 2021, 09:20
Турист пострадал в горах Грузии
Спасатели передали врачам туриста, получившего травмы при падении со склона в реку в Казбегском районе.
Инцидент произошел в высокогорном селе Джута, откуда группа из 15 туристов направлялась к озеру Абуделаури.
Один из них скатился со склона с высоты около 120 метров в реку в ущелье Сно и получил травмы, сообщили 31 июля со ссылкой на Службу управления чрезвычайными ситуациями страны "Новости-Грузии". Село Джута находится на высоте 2 200 метров над уровнем моря, отмечается в сообщении.
Спасатели вытащили туриста из реки и донесли на носилках из ущелья до трассы, которая находится в пяти километрах от места происшествия, привел сообщение службы "Спутник-Грузия". Оттуда машина скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, отчитались спасатели.
"Кавказский узел" также писал, что 31 июля гражданка Австралии, работавшая педагогом в Батуми, была найдена мертвой в Тбилиси, куда она приехала отдыхать.
"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Новая группа волонтеров вышла на поиски туриста в горах Абхазии","Туристка пропала после схода лавины в Грузии".
Автор: "Кавказский узел"
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