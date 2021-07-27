Меликов попросил возобновить движение поездов по ночам

27 июля 2021, 20:53

Власти Дагестана попросили "Российские железные дороги" восстановить ночное движение поездов через республику для удобства пассажиров, так как в регионе больше нет угроз безопасности.

Как писал "Кавказский узел", после ряда взрывов на железной дороге в 2011 году в Дагестане был изменен график движения пассажирских поездов. С целью безопасности время отправления, прибытия и следования составов по территории республики скорректировано таким образом, чтобы поезда ходили только в светлое время суток.

Власти Дагестана попросили ОАО "РЖД" снять ограничения на движение поездов по территории республики в ночное время, сообщила сегодня пресс-служба главы Дагестана. "Установленные ограничения пока сохраняются, что не только сдерживает рост перевозок, но создает значительные неудобства для пассажиров: дагестанцев и гостей республики, прибывающих по железной дороге", – приводятся в сообщении слова врио главы Дагестана Сергея Меликова. По его словам, угроз безопасности в регионе уже не существует.

Просьба рассмотреть возможность снятия ограничений направлено генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, сообщил "Интерфакс".

На сайте ОАО "РЖД" на 20:18 мск не содержится информации относительно обращения властей Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что в Кизлярском районе 3 февраля 2011 года на пути грузового состава на железнодорожном перегоне сработало самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших в результате взрыва не было, поезд с рельсов не сошел. Взрывом были повреждены три шпалы и рельсы, выбиты стекла локомотива, задержано движение шести составов. 31 января 2011 года взрывное устройство сработало во время прохождения железнодорожного грузового состава на перегоне Тимерго - Шамхал - 2256 километр, пострадавших не было.

В 2013 году на железнодорожном полотне в районе переезда Махачкала - Тарки было обнаружено взрывное устройство, саперы обезвредили его.