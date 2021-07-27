Поезда "Российских железных дорог". Фото Нины Зотиной, Юга.ру

27 июля 2021, 20:53

Меликов попросил возобновить движение поездов по ночам

Власти Дагестана попросили "Российские железные дороги" восстановить ночное движение поездов через республику для удобства пассажиров, так как в регионе больше нет угроз безопасности.

Как писал "Кавказский узел", после ряда взрывов на железной дороге в 2011 году в Дагестане был изменен график движения пассажирских поездов. С целью безопасности  время отправления, прибытия и следования составов по территории республики скорректировано таким образом, чтобы поезда ходили только в светлое время суток.

Власти Дагестана попросили ОАО "РЖД" снять ограничения на движение поездов по территории республики в ночное время, сообщила сегодня пресс-служба главы Дагестана. "Установленные ограничения пока сохраняются, что не только сдерживает рост перевозок, но создает значительные неудобства для пассажиров: дагестанцев и гостей республики, прибывающих по железной дороге", – приводятся в сообщении слова врио главы Дагестана Сергея Меликова. По его словам, угроз безопасности в регионе уже не существует.

Просьба рассмотреть возможность снятия ограничений направлено генеральному директору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, сообщил "Интерфакс".

На сайте ОАО "РЖД" на 20:18 мск не содержится информации относительно обращения властей Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что в Кизлярском районе 3 февраля 2011 года на пути грузового состава на железнодорожном перегоне сработало самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших в результате взрыва не было, поезд с рельсов не сошел. Взрывом были повреждены три шпалы и рельсы, выбиты стекла локомотива, задержано движение шести составов. 31 января 2011 года  взрывное устройство сработало во время прохождения железнодорожного грузового состава на перегоне Тимерго - Шамхал - 2256 километр, пострадавших не было. 

В 2013 году на железнодорожном полотне в районе переезда Махачкала - Тарки было обнаружено взрывное устройство, саперы обезвредили его.

Примечание:

"Меликов списал на бродячий скот срыв планов по запуску "Ласточки"", "Под Дербентом пассажиров поезда "Тюмень - Баку" эвакуировали из-за подозрительного предмета", "Человек пострадал в ДТП с участием поезда в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 июля 2021, 22:15

  • Дошло до суда дело о взрыве на АЗС в Волгограде

    Двое бывших сотрудников заправки в Волгограде, при тушении пожара на которой погиб спасатель, обвинены в нарушении требований безопасности. Ущерб окружающей среде оценен в 37 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура.

27 июля 2021, 21:25

27 июля 2021, 19:55

  • 2 Опубликовано постановление об обязательной вакцинации в Чечне

    Обязательная вакцинация для работников госорганов, торговли, образования и ряда других отраслей была введена в Чечне еще 30 июня, следует из опубликованного сегодня постановления главного санитарного врача республики. Минздрав Чечни отчитался о вакцинации 60% взрослого населения, а замглавы правительства региона заявил, что непривитым будет запрещено пользоваться общественным транспортом.

27 июля 2021, 19:00

  • Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы

    Участники владикавказской акции протеста против самоизоляции в апреле 2020 года, приговоренные к реальным срокам, не были известны общественности, сообщили редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров, блогер Алик Пухаев и адвокат Батраз Кульчиев. Осужденные, по их словам, были только единомышленниками Вадима Чельдиева, которого следствие считает организатором митинга.

27 июля 2021, 18:35

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи