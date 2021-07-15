Поиск подростков. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

15 июля 2021, 10:51

Увеличено число участников поиска подростков в горах Сочи

Около 80 спасателей, полицейских и сотрудников нацпарка Сочи продолжили поиски двух 16-летних мальчиков, которые отправились на гору Сахарную и не вернулись.

Как писал "Кавказский узел", 16-летний житель Сочи и его ровесник из Нижегородской области 13 июля отправились в однодневный поход на гору Сахарная, однако не вернулись домой. В поисках принимали участие 19 человек.

"Поиски подростков продолжают порядка 80 спасателей, сотрудников полиции и нацпарка. Для проведения поисков сил и средств достаточно", - цитирует начальника Южного регионального поисково-спасательного МЧС России Юрия Фомина "Интерфакс".

Спасатели обследуют всю территорию в радиусе горы Сахарная. "Успокаивает то, что турист не один, их двое, и они смогут друг другу оказать необходимую помощь. Это район с сильно пересеченной местностью и не изобилует серьезными препятствиями. Это дает надежду на положительный результат", - отметил Фомин.

По его словам, рассматриваются две версии случившегося: первая - подростки за световой день не смогли спуститься с горы высотой 1550 метров и решили заночевать и, возможно, в поисках воды спустились к рекам; вторая - сбились с маршрута.

Примечание:

"Спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань", "Три человека утонули во время непогоды в Анапе", "Спасатели подготовились к эвакуации жителей Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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