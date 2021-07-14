Поиск подростков. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

14 июля 2021, 15:09

Спасатели ищут двух подростков близ Сочи

16-летний житель Сочи и его ровесник из Нижегородской области 13 июля отправились в однодневный поход на гору Сахарная, однако не вернулись домой. В поисках принимают участие 19 человек, сообщили сегодня спасатели.

13 июля в 21.45 мск к спасателям обратилась мать одного из подростков. Она сообщила, что два юноши не вернулись из похода на гору Сахарная. Последний раз они выходили на связь в 16.32, сообщили, что  поднялись на вершину и планируют спускаться вниз, сообщил сегодня Южный региональный поисково-спасательный отряд.

Поиски начались в 22.55 мск 13 июля, одна поисковая группа ушла в сторону хребта Прохладный, обследовать предполагаемые места для ночевки, где есть источники питьевой воды, так как с собой у туристов запаса воды не было. Вторая группа, которая начала подъем на вершину горы с Родниковой поляны, обнаружила две пары свежих следов от обуви, направленных вниз по склону, говорится в сообщении на странице отряда в Instagram.

В поисках принимают участие  19 человек, три единицы техники, спасательные группы распределены в районах реки Агвы и горы Сахарная, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на спасателей.

Один из пропавших - местный житель, второй приехал из Нижегородской области. Подростки не брали с собой в поход палатки, фонари и спальники, так как рассчитывали вернуться к вечеру домой, сообщил сегодня "Югополис".

"Кавказский узел" ранее писал, что вечером 13 июня два брата из Апшеронска пропали на реке Пшеха, на их поиски выдвинулись спасатели. По предварительной информации, трое братьев гуляли на берегу, когда младший из них поскользнулся на глине, упал в воду и стал тонуть. Старший мальчик, увидев это, снял кроссовки и прыгнул в реку. Третий ребенок побежал домой за помощью родителей. 15 июня спасатели отчитались, что поиски школьников не дали результатов. В поисковых работах принимали участие 75 человек, спасатели также задействовали беспилотный летательный аппарат. К 17 июня один из двух подростков был найден мертвым.

Примечание:

"Спасатели начали поиски ребенка на реке Кубань", "Три человека утонули во время непогоды в Анапе", "Спасатели подготовились к эвакуации жителей Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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