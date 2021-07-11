11 июля 2021, 22:05

Одиннадцать человек стали жертвами аварии с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии

Один человек погиб и десять пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, где легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом.

Авария произошла в Баксанском районе в 19:32 мск, легковой автомобиль столкнулся с пассажирской "Газелью".

"В результате ДТП водитель [легкового] Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на ГИБДД Кабардино-Балкарии. Госпитализированы 10 человек - пассажиры и 60-летний водитель маршрутки, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, 39-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирскую "Газель", двигавшуюся во встречном направлении по маршруту Куба - Таба - Нальчик, проинформировало РИА "Новости" со ссылкой на МВД Кабардино-Балкарии.

ДТП с участием маршрутного микроавтобуса произошло на 434-м километре федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, проинформировал "Интерфакс"

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года маршрутная "Газель" и легковая машина столкнулись на федеральной трассе в Кабардино-Балкарии, пострадали восемь человек.

Примечание:

"Жители села в Нальчике остались без маршруток после конфликта перевозчика с мэрией", "Пользователи соцсети потребовали наказать чиновников за плохие дороги в Кабардино-Балкарии", "Претензии силовиков к перевозчикам создали неудобства для пассажиров в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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