Темрезов пообещал материальную помощь пострадавшим после ливней в Карачаево-Черкесии

08 июля 2021, 20:59

Владельцам домов, которые понесли ущерб из-за подтопления, будет оказана единовременная материальная помощь, заявил сегодня глава Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня в Карачаево-Черкесии прошли сильные ливни. 28 июня были заблокированы трассы Черкесск – Домбай и Усть-Джегута – Кисловодск, движение по ним было восстановлено 29 июня. 30 июня владельцы пострадавших домов посетовали, что власти оставляют жителей республики один на один с проблемами после паводка и не вводят режим чрезвычайной ситуации с целью избежать выплаты компенсаций. 2 июля часть жителей Черкесска, аула Инжич-Чукун Абазинского района, ряда населенных пунктов Хабезского района пожаловались, что у них отказала бытовая техника, испорчены полы и стены, погиб скот и пострадали посевы.

Люди не останутся наедине со своей бедой, заявил сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "По моему поручению главы местного самоуправления оперативно помогали нуждающимся семьям, чьи дома были подтоплены", - написал он сегодня на своей странице в Instagram.

Пострадавшим от подтопления будет оказана адресная помощь, пообещал глава республики. "По результатам работы оценочных комиссий домовладельцам, у которых был нанесен ущерб жилым помещениям, а также тем, чье имущество первой необходимости было частично или полностью утрачено, будет оказана единовременная материальная помощь", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы в республике после сильных ливней продолжаются, сообщил глава Карачаево-Черкесии. "Восстановление дорожного полотна, расчистка водоотводных каналов и разбор каменно-грязевых масс на отдельных участках в отдаленных населенных пунктах - сейчас эти работы где-то завершены, где-то продолжаются. Следующий этап - крупные дорожные работы", - процитировал его слова "Интерфакс".

Публикация в аккаунте Рашида Темрезова, насчитывающем 116 тысяч подписчиков, на 18:55 мск набрала 271 отметку "нравится" и один комментарий.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Инжич-Чукуне переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха +22 градусов, скорость ветра – два-пять метров в секунду. В ночь на 9 июля также ожидается слабый дождь, температура снизится до +15 градусов, скорость ветра снизится до двух метров в секунду. В Черкесске сегодня ясно, температура воздуха +25 градусов, скорость ветра – шесть метров в секунду. В ночь на 9 июля ожидается ясная погода при температуре воздуха +17 градусов, скорость ветра уменьшится до трех метров в секунду. В административном центре Хабезского района – ауле Хабез – сегодня слабый дождь при температуре +22 градуса, скорость ветра – пять метра в секунду. В ночь на 9 июля ожидается переменная облачность, температура снизится до +15 градусов, скорость ветра - до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.