07 июля 2021, 00:56

Противники ЛГБТ сорвали флаг Евросоюза у здания парламента в Тбилиси

Участники акции, вступающие против ЛГБТ-сообщества, заняли площадь у здания парламента в Тбилиси и повесили на флагшток флаг Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства" в центре города. 5 июля противники ЛГБТ перекрыли проспект Руставели, их акция обернулась нападением на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. 6 июля в центре Тбилиси прошли акции в поддержку пострадавших от насилия 5 июля и противников ЛГБТ. Между ними был выставлен полицейский кордон, однако радикалы нападали на участников молчаливой акции в поддержку журналистов. Несколько человек пострадали, полиция начала задержания.

5 июля несколько сот противников проведения гей-парада в центре Тбилиси собрались перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси. Часть из них направилась к офису движения "Сирцхвилия", расположенному неподалеку, и попыталась проникнуть внутрь здания, разбив окна. Другая часть направилась в соседний район в офис "Тбилиси Прайда". Несколько человек по фасадной стене забрались на балконы второго и третьего этажей подъезда, в котором находится офис, и сорвав прикрепленные флаги, разорвали их под восторженные возгласы протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

Силовики позволили противникам ЛГБТ войти на территорию у здания парламента Грузии, вход на которую ранее был перекрыт железными ограждениями и кордоном правоохранителей, сообщил 7 июля Interpressnews. Участники акции сняли с флагштока флаг Евросоюза перед парламентом, отмечается в сообщении.

Протестующие сожгли флаг Евросоюза, а на его место повесили флаг Грузии и установили крест, сообщил "Спутник-Грузия".

Ранее правоохранители эвакуировали с площади у здания парламента участников "акции молчания" против насилия. Силовики также попросили журналистов покинуть территорию спецоперации, в результате на проспекте Руставели остались только полиция и  противникам ЛГБТ, информировало издание.

По предварительным данным, среди полицейских есть пострадавшие - они получили травмы камнями и кусками арматуры, которые бросили в них противники ЛГБТ. 

На площади у здания парламента находится порядка  двух тысяч человек, они отказываются расходиться.

Примечание:

 "Восемь журналистов госпитализированы после нападений в Тбилиси", "Число пострадавших на акции противников ЛГБТ в Тбилиси достигло 55", "Акция противников ЛГБТ в Тбилиси обернулась нападениями на журналистов".

Автор: "Кавказский узел"

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