Продлен арест пяти обвиняемым по делу о перестрелке в Чернозубове

05 июля 2021, 19:28

Суд в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей Василию, Гиоргу и Зауру Дакишвили, а также Салиму Мусаеву и Рашиду Ибрагимову, обвиняемым по делу о вооруженном столкновении чеченских фермеров на хуторе Чернозубов.

Как сообщал "Кавказский узел", перестрелка на хуторе Чернозубов в Ростовской области произошла 22 октября 2019 года. Погибли пять человек, еще двое получили ранения. Были задержаны шесть человек. Причиной конфликта стал спор чеченских фермеров Дакишвили и Бациевых о правах на пастбище в Орловском районе. Сельхозкооператив "Новоселовский", которым руководил Василий Дакишвили, с 2018 года взял в аренду эти земли у бывших колхозников. Бациевы же выкупили эту землю в собственность. По рассказам очевидцев, за несколько дней до перестрелки Бациевы прогнали с поля совхозного тракториста, а Дакишвили в ответ пообещал собрать всех трактористов и запахать землю во что бы то ни стало.

Ростовский областной суд продлил арест Василию Дакишвили и Салиму Мусаеву до 21 сентября включительно, а Рашиду Ибрагимову и задержанным позднее Гиоргу и Зауру Дакишвили - до 15 сентября включительно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

Комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.