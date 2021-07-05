Частичное обрушение моста в ауле Каменномост после ливней. Кадр видео ГТРК 'Ставрополье' ВЕСТИ Ставропольский край https://www.youtube.com/watch?v=fwF6MFtKk_4&t=1s

05 июля 2021, 18:43

Водитель погиб при обрушении моста в Карачаево-Черкесии

Легковой автомобиль упал в реку в результате частичного обрушения моста в ауле Каменномост после ливней. Находившийся за рулем местный житель погиб.

Обвал плиты моста через реку Кубань, расположенного на пересечении улицы Акбаева и переулка Мостовой в ауле Каменномост Карачаевского района, произошел сегодня утром. В результате обвала в реку упал автомобиль под управлением местного жителя, мужчина погиб. По данному факту организована доследственная проверка, говорится в поступившем в "Кавказский узел" сообщении Следственного управления Следственного комитета России по КЧР.

На видео Следкома с места происшествия видно, что мост через бурную реку обрушен более, чем наполовину.

Инцидент, который произошел после прошедших в регионе ливней, привлек внимание и прокуратуры. Она начала свою проверку. Ведомство планирует оценить качество содержания и ремонта поврежденного моста органами местного самоуправления, передает ТАСС.

В администрации Карачаевского района сообщили, что после обрушения моста автомобильная дорога в этом месте была перекрыта, отмечает агентство.

Ранее "Кавказский узел" писал о гибели человека в результате падения легкового автомобиля в горах Кабардино-Балкарии. 3 июля машина сорвалась с грузового фуникулера в ущелье Адыр-Су. Погибшей оказалась журналистка из Ставропольского края Наталья Мхоян. Следком нашел нарушения в работе грузового подъемника и завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Примечание:

"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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