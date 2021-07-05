Азербайджанская нефтекомпания объяснила извержением вулкана пламя над Каспием

05 июля 2021, 09:35

Причиной мощного выброса пламени над Каспийским морем было извержение грязевого вулкана на острове, люди и оборудование нефтяных платформ не пострадали, сообщила сегодня госнефтекомпания Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 июля в Каспийском море в 10-12 километрах от нефтяного месторождения "Умид" произошел взрыв, сопровождавшийся выбросом столба огня. Взрыв не связан с происшествиями на нефтяных платформах, заверила азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR. Происшествие могло быть вызвано извержением вулкана, предположило Минэкологии Азербайджана.

Причиной выброса пламени в азербайджанском секторе Каспия стало извержение грязевого вулкана на острове Дашлы (Каменный), сообщила сегодня SOCAR.

Промышленным объектам компании не было нанесено какого-либо ущерба, все морские платформы и промышленные объекты продолжают работу в нормальном режиме, говорится в сообщении SOCAR, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Для выявления причин пламени SOCAR направила к месту происшествия судно с персоналом. Представители компании наблюдали природное извержение грязевого вулкана в 30 километрах от берега между городом Нефтчала и поселком Алят на острове Дашлы.

Во время наблюдения пламя шло на убыль, поблизости нет объектов инфраструктуры нефтяной промышленности, говорится в сообщении.

Остров Дашлы входит в Бакинский архипелаг, он не заселен живыми существами, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минэкологии Азербайджана.

МЧС Азербайджана также сообщило, что причиной выброса пламени стало извержение вулкана на острове Дашлы. "В настоящее время в кратере вулкана наблюдается относительно небольшое пламя. Вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей", - говорится в обнародованном сегодня сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".