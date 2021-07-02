Хозяйка анапского отеля объяснила гомофобией конфликт с постояльцами

02 июля 2021, 13:30

Девушки съехали из отеля в Анапе после того, как хозяйка отеля устроила скандал в ответ на их жалобы о грязном номере. Женщина объяснила свой поступок поведением постоялиц, которых она заподозрила в нетрадиционной сексуальной ориентации.

В Анапе хозяйка гостиницы обматерила постояльцев, которые попросили ее сделать уборку в номере. Женщина в ответ нагрубила им, заявив, что белье "за пять тысяч рублей" вовсе не грязное, а песок на полу - следствие расположения гостиницы в непосредственной близости от пляжной зоны, следует из видео, записанного одной из постоялиц.

Автор видео уточнила, что после конфликта они съехали из гостиницы, но деньги, которые они заплатили вперед, им не вернули, сообщило вечером 1 июля в своем Instagram-аккаунте РИА Новости.

Полиция Анапы проводит проверку в связи с конфликтом в гостинице. "Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации, размещенной вечером 1 июля в Instagram-аккаунте ОМВД по Анапе.

Там же опубликовано видео, на котором женщина, стоя рядом с сидящим за столом сотрудником полиции, приносит извинения за свое поведение. "Я хочу принести извинения перед жителями нашего отеля, а также перед жителями и гостями города-курорта Анапы за сказанные ранее мною слова... Эти слова были сказаны в порыве усталости и гнева. Извините меня, пожалуйста, еще раз. Я больше так не буду", - улыбнувшись, говорит она.

Далее на видео показаны три девушки, одна из которых высказывает благодарность сотрудникам полиции. "Осталось только урегулировать вопрос по возврату денежных средств [за пребывание в гостинице]", - говорит девушка.

В том же видео хозяйка гостиницы объясняет сотрудникам полиции, что инициатором конфликта стала постоялица. "Она мне сказала, что "сейчас приедут мои друзья", и, извините, нецензурно это говорила. Откуда у меня такая лексика к ним – они меня довели!" – говорит она.

Позднее хозяйка гостевого дома «Атмосфера Джемете» в Анапе изложила другую версию конфликта, объяснив свое поведение ненавистью к ЛГБТ-сообществу. Видео, на котором женщина говорит об этом, опубликовано сегодня в Telegram-канале издания «RT на русском».

"Вы видели только то, что вам позволили увидеть. А теперь разъясняю ситуацию. Когда я зашла помыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были на кровати, мило целующиеся в моем присутствии. Естественно, была реакция такая. Я как гражданин Российской Федерации не приемлю представителей ЛГБТ... В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин и женоподобных мужчин, обнимающихся, непонятно во что одевающихся, понимаете? У нас отель за семейные ценности. Когда я увидела эту картину, я просто-напросто негодовала... Весь персонал, который у нас работает, - мы не приемлем этого!.. И я вас искренне призываю, чтобы никогда в наш гостевой дом не приезжали такого плана люди", – сказала она.