"Важные истории": Делимханов вошел в число рекордно непродуктивных депутатов Госдумы

01 июля 2021, 16:15

Советник главы Чечни Адам Делимханов, с 2007 года получающий зарплату депутата Госдумы, ни разу за это время не выступил на заседаниях парламента, а за пять лет работы в Госдуме седьмого созыва стал соавтором лишь одного законопроекта, говорится в расследовании, опубликованном сегодня "Важными историями".

Как писал "Кавказский узел", Адам Делимханов был избран депутатом Госдумы пятого созыва от партии "Единая Россия" в декабре 2007 года и занимал пост зампредседателя комитета по делам федерации и региональной политике. В декабре 2011 года Делимханов по итогам выборов в Госдуму шестого созыва в качестве кандидата от партии "Единая Россия" сохранил депутатский мандат.

Исследование активности избранных в 2016 году депутатов Госдумы седьмого созыва, срок полномочий которых истекает в сентябре этого года, подготовили журналисты изданий Znak.com и «Важные истории» после того, как Владимир Путин и председатель Госдумы Вячеслав Володин положительно отозвались об итогах работы Госдумы за пять лет.

21 июня Владимир Путин поблагодарил депутатов всех фракций Госдумы седьмого созыва за профессионализм и ответственность, отметив, что парламент отработал созыв на высоком уровне, говорится в публикации на сайте Госдумы. Ранее, 17 июня, Вячеслав Володин также высоко оценил работу депутатов. С начала созыва, по его словам, состоялось 427 пленарных заседаний. "С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную Думу внесено 5 500 законопроектов. Из них рассмотрено 4 485 – 81,5 %. Это коэффициент полезного действия Государственной Думы", - приводятся слова Володина в сообщении на сайте Госдумы.

22 парламентария, большинство из которых – члены фракции "Единая Россия", ни разу за пять лет не выступили на заседаниях Госдумы седьмого созыва, говорится в материале "Депутат молчит — служба идет", опубликованном сегодня на сайте "Важных историй".

"Все это время, несмотря на свое молчание или законотворческую бездеятельность, депутаты продолжали получать высокую зарплату — около 470 тысяч рублей, пользоваться привилегиями и неприкосновенностью", - отмечается в публикации.

При этом три депутата - Адам Делимханов, а также Ирек Богуславский (Татарстан) и Олег Колесников (Челябинская область) "сидят в креслах депутатов Госдумы еще с 2007 года, но за все эти 14 лет так и не сказали ни слова на заседаниях", утверждают авторы статьи Алеся Мароховская и Анастасия Мельникова.

"Адама Делимханова, за 14 лет не проронившего ни слова на заседаниях нижней палаты парламента, партия власти выдвинула на выборы от Чеченской республики. [...] По подсчетам Znak.com и «Важных историй», в среднем депутаты Госдумы высказываются 46 раз за время своих полномочий. (Для подсчета мы использовали медиану — значение, которое находится ровно посередине в отсортированном по убыванию или возрастанию наборе чисел)", - говорится в публикации.

Адам Делимханов назван в материале "самым непродуктивным среди «молчунов»". "За время работы в Госдуме седьмого созыва он выступил соавтором всего одного законопроекта, который касался «мер противодействия на недружественные действия США и иных государств». Закон был принят в 2018 году. Больше Делимханов законотворческой деятельностью не занимался", - указали авторы расследования, пояснив, что в среднем депутаты вносили 55 законопроектов за время срока действия своих полномочий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает, что эффективность депутата можно оценивать только по его выступлениям и количеству внесенных законопроектов. «Оптимально, когда депутат совмещает и активную работу в округе, и законодательную деятельность. Однако оценку работы депутатов даст только избиратель, определив, что для него в приоритете», — приводятся в публикации слова Володина.

Советник главы Чечни Адам Делимханов прошел путь от водителя полевого командира Салмана Радуева до замглавы правительства Чечни и депутата Госдумы, говорится в биографии Адама Делимханова, опубликованной на "Кавказском узле".