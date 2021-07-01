Заседание сената американского штата Нью-Джерси. Кадр видео страницы пресс-службы сената штата в FB https://www.facebook.com/steveoroho/videos/115554853989547/

01 июля 2021, 10:32

Штат Нью-Джерси признал независимость Нагорного Карабаха

Депутаты сената американского штата Нью-Джерси 30 июня признали независимость Нагорного Карабаха и осудили действия Азербайджана против мирных жителей во время осеннего обострения карабахского конфликта. Часть пользователей Facebook, в том числе армянского происхождения, высказались одобрительно об этом решении властей штата.

Депутаты сената штата Нью-Джерси приняли 30 июня резолюцию, в которой осудили Азербайджан за агрессию против мирных жителей во время осенней эскалации карабахского конфликта и признали независимость Нагорного Карабаха. 

Кроме того депутаты признали Геноцид армян в Османской империи. Сенат признал независимость Нагорного Карабаха после того, как ранее члены Комитета Ани Чагласян и Джо Ариян дали показания перед судебным комитетом Сената в поддержку этой меры. Инициатором резолюции стал сенатор Джозеф Лагана, сообщил 30 июня на своей странице в Facebook Армянский национальный комитет Америки (ANKA), текст публикации которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

К 10.30 мск эта запись на странице Армянского национального комитета Америки в Facebook набрала 755 отметок с реакцией пользователей и 33 комментария. Часть их авторов, в том числе и армянские пользователи, высказались одобрительно о признании сенатом штата Нью-Джерси независимости Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что 23 октября 2020 года стало известно, что власти района Клиффсайд-Парк в округе Бирген (штат Нью-Джерси),  город Форт-Ли и городской совет Фаулера (штат Калифорния) признали независимость Нагорного Карабаха.

Еще ранее, 16 октября 2020 года, Совет французского департамента Од-де-Сен, а 19 октября городской совет французского города Вьен приняли резолюции в поддержку Нагорно-Карабахской Республики, где выразили обеспокоенность по поводу войны в зоне карабахского конфликта.

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году. "Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов, особенно с турецкой стороны, является вопрос о числе жертв. Дискуссии об этом не прекращаются уже сто лет", – написал автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле" в публикации "Геноцид армян: история, документы. Позиция Турции и дебаты в турецком обществе".

Напомним, что полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, в Армении было объявлено военное положение. Заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе сделали в Москве представители Армении, Азербайджана и России. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в переговорах не участвовала, а по результатам боев утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Сенат Франции принял закон о криминализации отрицания геноцида армян", "Потомки выживших во время геноцида армян рассказали истории своих семей", "Испанский город Бенальмадена осудил геноцид армян".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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