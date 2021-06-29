Три человека погибли при ДТП с "Газелью" в Ростовской области

29 июня 2021, 10:30

Водитель легкового автомобиля и двое пассажиров погибли в результате столкновения с грузовой "Газелью" в Константиновском районе Ростовской области.

Автоавария произошла на 150 километре трассы "Шахты - Цимлянск". "Водитель 2002 года рождения со стажем вождения меньше года, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью", - сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД региона.

По данным ведомства, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 2002 и 1998 годов рождения, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе два человека погибли и трое пострадали при ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе М4 "Дон" в Ростовской области.