29 июня 2021, 10:30
Три человека погибли при ДТП с "Газелью" в Ростовской области
Водитель легкового автомобиля и двое пассажиров погибли в результате столкновения с грузовой "Газелью" в Константиновском районе Ростовской области.
Автоавария произошла на 150 километре трассы "Шахты - Цимлянск". "Водитель 2002 года рождения со стажем вождения меньше года, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью", - сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД региона.
По данным ведомства, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров 2002 и 1998 годов рождения, пишет "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе два человека погибли и трое пострадали при ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе М4 "Дон" в Ростовской области.
"Гибель подростков в Новочеркасске вызвала вопрос об эффективности "Безопасного города"", "Четыре человека пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области", "Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске".
Автор: "Кавказский узел"
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