Пять человек стали жертвами автоаварии с автобусом в Ростовской области

13 января 2021, 20:57

Два человека погибли и трое пострадали при ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Остальные пассажиры отправлены к месту назначения - в Донецк. Полиция возбудила дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Автоавария произошла сегодня на участке трассы в Красносулинском районе. "По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате двое человек погибли, трое пострадали", - сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сказано в сообщении на сайте ведомства.

Автобус Mercedes ехал из Москвы, в нем находились 15 человек, пишет РИА "Новости".

Администрация Красносулинского района Ростовской области выделила транспорт для перевозки к месту назначения пассажиров перевернувшегося автобуса, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

"Администрация Красносулинского района выделила автобус, который доставит 11 пассажиров до границы, после чего их отвезут в Донецк", - цитирует источник в УГИБДД "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре 2020 года четыре человека пострадали при столкновении грузовой "Газели" и автобуса, который перевозил шахтеров, в Ростовской области.