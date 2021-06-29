Отельеры Сочи предложили оплачивать тесты на COVID-19 за счет бюджета

29 июня 2021, 02:40

Ужесточение антиковидных мер отпугнуло часть туристов, отметили опрошенные "Кавказским узлом" сочинские отельеры. По их мнению, исправить ситуацию с оттоком туристов могут оплачиваемые за счет бюджета тесты на коронавирус, которые могут сдавать те туристы, кто сомневается в вакцинации.

Как сообщал "Кавказский узел", в Краснодарском крае курортный сезон был открыт на месяц раньше – 1 мая. Власти мотивировали это решение благоприятной эпидемиологической ситуацией. Впоследствии в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, из-за чего с 1 июля заселение в гостиницы, санатории и пансионаты разрешено только с отрицательным тестом на коронавирус, а с 1 августа – с сертификатом о вакцинации, сообщил 24 июня губернатор края. 25 июня стало известно, что ужесточение ограничений спровоцировало отток туристов. Сочинские предприниматели заявили, что требование обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг ударит по бизнесу, а отельеры заявили об угрозе срыва туристического сезона.

За сутки 28 июня в Краснодарском крае от коронавируса скончались 14 пациентов, подтверждено 167 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 3382, а общее число случаев заражения COVID-19 – 51 513, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Заместитель главы города Сочи Инна Петухова сообщила 28 июня корреспонденту "Кавказского узла", что "на сегодняшний день в Сочи в среднем 2,3 тысячи средств размещения". "В некоторых из них есть аннуляция туров, но она не носит массового характера. Подчеркну, на сегодня загрузка отелей Сочи составляет в среднем 88%, во многих крупных санаториях и отелях доходит до 100%. И спрос сегодня на отдых на курорте, который стартовал с 1 мая, остаётся стабильно высоким. Мы понимаем, что аннулирования будут, но мы не считаем, что экономические потери будут значительными", - отметила она.

По словам Петуховой, "здоровье сочинцев и туристов намного важнее какого-то небольшого количества граждан, которые сдадут путёвки - эти меры абсолютно необходимы и своевременны".

"Сейчас в городе полным ходом идет массовая вакцинация – на сегодняшний день привито порядка 25 процентов населения. Развернуты дополнительные пункты вакцинации, их в городе уже 27. Проводится выездная вакцинация в трудовых коллективах. В первую очередь в сфере обслуживания и на предприятиях санаторно-курортной отрасли. Большую роль играет проводимая нами информационно-разъяснительная работа, благодаря которой люди осознали всю серьезность угрозы и теперь делают все для того, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким. Я уверена, что все эти меры позволят нам удержать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе", - сообщила заммэра.

По словам руководителя пресс службы мэрии Сочи Кристины Мруг, для туристов в Сочи развернуты экспресс-лаборатории, где можно сделать тест на ковид, например, прямо в аэропорту. При этом он сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что существовавшие ранее обсерваторы в Имеретинской низменности, куда на карантин свозили всех прибывающих в Сочи туристов, на сегодняшний день закрыты.

Отельеры предложили ввести бесплатное тестирование туристов

Генеральный директор гостиницы "Лазурная" Александр Захаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "отмены уже пошли". "В настоящий момент отток не наблюдается до 1 июля. Хотя отмены уже пошли. Но массовой отмены нет. Кто-то желает прививаться, кто-то не желает, у кого-то есть противопоказания. Наш отель намерен выполнять указ губернатора. Стоит отметить, что основная часть города - это частные квартиры, апартаменты и никто не знает, сколько туда приедет людей, больные они будут, здоровые, со справками или без. Это - никак неучтенное количество отдыхающих тоже необходимо учитывать, потому что они могут являться тайными распространителями вируса", - считает он.

Генеральный директор сети крупных отелей "Русские сезоны" Александр Масютин подтвердил, что антиковидные мероприятия властей отпугнули некоторых туристов, но не все решили сдавать путевки и отказываться от отдыха. "Чтобы сохранить отдых для наших клиентов в это не простое время, мы пошли на такие меры, как денежная компенсация им тестов на ковид, сделанных до прилета к нам. Тесты действуют в течение 72 часов, и отдыхающим нужно либо вакцинироваться, либо сдавать тесты на отсутствие ковида в течение всего срока. Чтобы поддержать бизнес и безопасность в регионе, властям следует озаботиться выделением средств из бюджета на проведение бесплатных тестов для граждан. Это также может стать альтернативным вариантом выбора между тестом и вакцинацией. Вакцинация многим противопоказана по медицинским параметрам, так же, как и сотрудникам, поэтому мы не можем заставлять туристов и работников принудительно вакцинироваться. Но пройти бесплатный тест должны иметь возможность все - и сотрудники, и туристы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Точку зрения Масютина разделяет и представитель среднего бизнеса, хозяйка гостиницы в Лазаревском районе Сочи "Отель роз Мари" на 38 номеров Роза Базаева. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что после антиковидных нововведений ее бизнес пострадал, так как люди стали сдавать раскупленные ранее туры. Предприниматель, чтобы спасти своей сезонный бизнес, организовала для своих клиентов бесплатные первоначальные ковид-тесты, что позволило сохранить интерес отдыхающих. "Но тесты очень дорогие - до 2,5 тысячи рублей. Если едет семья из четырех человек, предположим, на полмесяца, то им надо будет делать тесты каждые трое суток или пять раз за отдых. Только 12 500 рублей надо будет отдать за полумесячный отдых одному члену семьи. Для семьи из четырех человек тесты обойдутся в 50 000 рублей. Естественно, такие траты людям, которые копили на отдых, а не на тестирование, не нужны. Для отельеров оплачивать все ковид-тесты за все время пребывания туристов в гостинице также экономически не выгодно. Если государство предложило такие меры, то государство и должно их оплачивать", - считает Базаева.

При этом она призналась, что не понимает, людей, которые отказываются вакцинироваться. "Это необходимая мера в таких условиях. Лично я и вся моя семья и персонал вакцинировались. Я считаю, что люди должны внимательней относиться к своему здоровью. Я перенесла вакцину прекрасно. Никаких побочных явлений у меня не было", - рассказала она.

Владелец двухкомнатных апартаментов в Сочи на улице Первомайской и на улице Курортный проспект Кирилл Савельев из Москвы, признался корреспонденту "Кавказского узла", что купил курортную недвижимость, чтобы "зарабатывать" на ней. "Живу я на два дома. У меня квартира в Москве. По образованию я психолог. Работу найти было сложно после института, решил делать квартирный бизнес. Купил на стадии раннего строительства две квартиры на Курортном и на Первомайской - самый центр города. Один из домов еще не введен в эксплуатацию, но мои вложения уже давно окупили себя. Сдаю квартиры круглогодично. Иногда на длительный срок. Но в сезон лучше сдавать на время отпуска и желательно знакомым, постоянно кто ездит в отпуск или командировки на юг. В этом сезоне желающих снять квартиру прибавилось, после того как стали требовать тесты. Естественно, люди не хотят ни вакцинироваться, ни платить за тесты. Вакцинироваться не хотят, так как не доверяют государственной медицине, а тесты делать дорого. Нашим людям государство не оставляет альтернативы, и поэтому люди вынуждены искать окольные пути, чтобы не вакцинироваться и не делать тесты. У меня друзья живут в Европе, и они рассказывают, что у них тесты на коронавирус бесплатные, потому что государство платит за каждый тест. Это дело государственной важности. А у нас государство такую болезнь отдало в руки бизнеса. Я не плачу налоги за то, что пускаю отдыхающих, и не собираюсь. Если бы я знал, что государство действительно заботится обо мне, моих жизни и здоровье, то я бы тоже отвечал взаимностью. А так зачем? И меня поймать невозможно. У нас все сдают апартаменты. В Сочи с этой целью и покупают недвижимость, чтобы зарабатывать. Если проверка, то люди предупреждены говорить, что они родственники или знакомые. Частные квартиры в Сочи - это не гостиницы. Гостиницы проверяют, а нас - нет. И я думаю, что в этом сезоне владельцы апартаментов заработают больше всех отельеров", - заявил молодой человек.

Все опрошенные корреспондентом крупные, средние и мелкие отельеры сошлись в мнении о необходимости оплачивать тесты из бюджета и возможности сделать такой тест бесплатно в зависимости от надобности (например, при походе в ресторан, заселении в гостиницу, поездке на экскурсию) в развернутых государственных пунктах. Опрошенные также признались, что не понимают действия властей по ужесточению ограничений на местных курортах на фоне открытия границ с Турцией.

Открытие границы с Турцией вызывает удивление

Председатель общественной организации "Объединение предпринимателей малого и среднего бизнеса города Сочи", член правления Торгово-промышленно палаты Сочи Тамара Шовба считает, что нельзя было открывать границы с Турцией. "Мое мнение по поводу Турции - надо быть последовательными и категорически не пускать россиян в те страны, где высокий уровень заболевания ковидом, как в Турции. Я считаю, что это что-то типа сговора между соответствующими заинтересованными структурами с российской и турецкой стороны, которые пролоббировали это предложение и, фактически, «продавили» этот экономический вопрос через соответствующие государственные органы! Разрешать эти полеты было категорически нельзя по причине ковида, не говорю уже об экономической стороне вопроса!" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" попросил прокомментировать ситуацию с открытием турецких курортов для российских туристов кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника института Востоковедения РАН Владимира Сотникова. По его мнению, в открытии границ нет никакой политической подоплеки. "Причина только экономическая, политики здесь нет. У Путина с Эрдоганом и так достаточно теплые отношения. Тем более они встречались месяц назад, обговаривали все насущные для обеих сторон вопросы, как сирийский вопрос, вопрос курдов и тому подобное. Однако мне также не понятна эта позиция на фоне ковидных бурь, как со стороны власти, так и со стороны народа. Власть проявляет недальновидность, отправляя на отдых в Турцию здоровых туристов. Что мы получим взамен, когда они вернуться - неизвестно. Да и сами люди как бы не понимают, что ковид - очень опасная и смертельная болезнь и не хотят пересидеть вспышку ковида дома. Это халатность. Нежелание прививаться и какие-то фантазии про опасность прививок - тоже миф. К примеру, я привился лично сам и прекрасно себя чувствую. Ужесточение мер на курортах считаю правильным во благо людей, но люди и сами должны себя беречь и понимать, что отдых может у них быть последний в жизни, если они так будут пользоваться возможностями побывать в Сочи или Турции. Опасными остаются как российские, так и зарубежные курорты. Я бы вообще рекомендовал не ездить ни в Турцию, ни в Сочи, тем более что появились более «злые» штаммы, как индийский или британский вирус. Думаю, что возможность ревакцинироваться это тоже хорошая возможность спаси себя и своих близких", - считает Сотников.