Обитатели приюта для бездомных в Кутаиси пожаловались на угрозу выселения

25 июня 2021, 11:09

Власти Кутаиси сократили до двух лет срок пребывания в местном приюте, построенном для социально незащищенных жителей. Обитатели приюта заявили, что этого времени недостаточно, чтобы они смогли повысить социальный статус, и пожаловались на угрозу выселения.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 марта 2014 года стало известно, что в Кутаиси завершено строительство четырехэтажного дома для 48 семей, которые имеют статус социально незащищенных и потерявших собственное жилье. На строительство дома из местного бюджета было выделено 2,5 миллиона лари (около 1 млн долларов, – прим. "Кавказского узла").

В 2017 году 350 человек из числа социально незащищенных жителей Кутаиси, получили право на проживание в специально построенном доме. Бездомные получили жилье в пользование на пять лет. Тех, кто был им обеспечен, определила специальная комиссия при мэрии Кутаиси, информировал 2 октября 2017 года на своем сайте телекомпания Imedi.

Мэрия Кутаиси перезаключила договор с обитателями социального жилья в городе. Согласно новым условиям, срок пребывания в нем сокращен с пять лет до двух, следует из информации, размещенной на сайте администрации Кутаиси. "Согласно изменению, минимальный пятилетний срок пользования жильем для уязвимых семей изменен на два года", – сказано в сообщении мэрии, текст которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Это решение не означает, что люди будут выселяться бессистемно – к ним будут направлены соцработники для выяснения обстоятельств. В частности, они уточнят, повысилось ли благосостояние обитателей соцжилья, и могут ли они покинуть его, сказано в сообщении.

Проживающие в приюте заявили, что два года – это недостаточный срок для того, чтобы они смогли изменить свой социальный статус. "Откуда мне поступит помощь? Если я куплю что-нибудь необходимое, то тут же повысится количество набранных баллов. Но это же не значит, что я нашла работу или повысился доход. Куда мне идти", – привело 24 июня издание "Кутаиси Пост" комментарий пенсионерки Гуло Пертая, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Похожее мнение высказала пенсионерка Дареджан Двалишвили. "Скоро пять лет, как мы тут живем. Ничего не изменилось. И нас выселяют", – привело 24 июня издание "Кутаиси Пост" комментарий Двалишвили, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Мэрия приняла решение изменить сроки пребывания в приюте после того, как в 2021 году были выявлены нарушения, связанные с финансированием ремонтных работ социального жилья. В частности, компания, с которой был заключен договор о ремонте, получила от мэрии четыре миллиона лари (около 1 млн 330 тысяч долларов, – прим. "Кавказского узла") на благоустройство 83 квартир по 38 квадратных метров. Власти отправили контракты на анализ, по результатам которого было установлено, что стоимость ремонта одного квадратного метра обошлась дороже чем 1000 лари (около 318 долларов, – прим. "Кавказского узла"), в то время как по рыночной стоимости она должна быть равна в среднем 429 лари (около 135 долларов, – прим. "Кавказского узла"), передало издание "Кутаиси Пост".

Дело о завышенной цене на ремонт приюта расследуют правоохранители. Однако, как оно связано с изменением сроков проживания в приюте, власти не пояснили, сказано в публикации.