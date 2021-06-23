23 июня 2021, 22:46
Оксана Кокова
Предала огласке общественно важную информацию – публиковала сведения о калечащих бездомных собак последствиях операций по стерилизации
Деятельность в 2020 году
21 июня в своем аккаунте в Instagram Оксана Кокова опубликовала видео 1, на котором были продемонстрированы последствия некачественно выполненных операций по стерилизации бездомных собак в Нальчике. Так как операции выполнялись без соблюдения надлежащих санитарных правил, они приводили к негативным последствиям 2 для здоровья животных: не снятые швы приводили к заражениям 3, неправильно поставленные бирки на ухо - к воспалениям и гниениям.
Наблюдение за состоянием животного после стерилизации не осуществлялось, необходимая реабилитация отсутствовала – животное сразу отправляли в среду обитания.
После таких работ, выполняемых за счет бюджетных средств 4, обычные жители были вынуждены исправлять ошибки и осуществлять гуманную стерилизацию самостоятельно за свой счет 5.
Оксане, возглавляющей фонд «Я твой друг», помогают 16 дипломированных квалифицированных специалистов, и многочисленные неравнодушные жители республики, которые хотят жить в комфортной городской среде.
14 августа Оксана Кокова призвала 6 жителей республики подписать петицию главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой обратить внимание на проблему гуманного регулирования численности безнадзорных животных. В петиции отмечалось, что требования Правительства РФ по созданию приютов за счет бюджетных средств не выполнялись. Автор предложила проект по регулированию численности безнадзорных животных при соблюдении гуманного отношения к ним.
14 декабря правительство Кабардино-Балкарии приняло петицию активистов 7.
Биография
Кокова Оксана Муратовна родилась в 1970 году 8 в Нальчике.
В 2001 году окончила Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию.
Профессиональная и общественная деятельность
Индивидуальный предприниматель.
С 2017 года – учредитель и президент благотворительного фонда «Я твой друг» 9.
C момента создания фонда, на протяжении четырех лет требует от ответственных лиц исполнения на территории Кабардино-Балкарии Федерального закона «Об ответственном отношении с животными…» и создания в республике приюта.
Примечания
Цель фонда – создание среды, в которой нет бездомных людей и бездомных животных, где существует ответственность человека за «братьев меньших».
- https://www.instagram.com/p/CBtKpDtqL6A/
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