Оксана Кокова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2Vs1RFr27XI&t=176s

23 июня 2021, 22:46

Оксана Кокова

Предала огласке общественно важную информацию – публиковала сведения о калечащих бездомных собак последствиях операций по стерилизации

Деятельность в 2020 году

21 июня в своем аккаунте в Instagram Оксана Кокова опубликовала видео 1, на котором были продемонстрированы последствия некачественно выполненных операций по стерилизации бездомных собак в Нальчике. Так как операции выполнялись без соблюдения надлежащих санитарных правил, они приводили к негативным последствиям 2 для здоровья животных: не снятые швы приводили к заражениям 3, неправильно поставленные бирки на ухо - к воспалениям и гниениям.

Наблюдение за состоянием животного после стерилизации не осуществлялось, необходимая реабилитация отсутствовала – животное сразу отправляли в среду обитания.

После таких работ, выполняемых за счет бюджетных средств 4, обычные жители были вынуждены исправлять ошибки и осуществлять гуманную стерилизацию самостоятельно за свой счет 5.

Оксане, возглавляющей фонд «Я твой друг», помогают 16 дипломированных квалифицированных специалистов, и многочисленные неравнодушные жители республики, которые хотят жить в комфортной городской среде.

14 августа Оксана Кокова призвала 6 жителей республики подписать петицию главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой обратить внимание на проблему гуманного регулирования численности безнадзорных животных. В петиции отмечалось, что требования Правительства РФ по созданию приютов за счет бюджетных средств не выполнялись. Автор предложила проект по регулированию численности безнадзорных животных при соблюдении гуманного отношения к ним.

14 декабря правительство Кабардино-Балкарии приняло петицию активистов 7.

Биография

Кокова Оксана Муратовна родилась в 1970 году 8 в Нальчике.

В 2001 году окончила Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию.

Профессиональная и общественная деятельность

Индивидуальный предприниматель.

С 2017 года – учредитель и президент благотворительного фонда «Я твой друг» 9.

C момента создания фонда, на протяжении четырех лет требует от ответственных лиц исполнения на территории Кабардино-Балкарии Федерального закона «Об ответственном отношении с животными…» и создания в республике приюта.

Примечания

Цель фонда – создание среды, в которой нет бездомных людей и бездомных животных, где существует ответственность человека за «братьев меньших».

  1. https://www.instagram.com/p/CBtKpDtqL6A/
  2. https://www.instagram.com/p/B8VeAHLogNv/
  3. https://www.instagram.com/p/CC_Utb2qjBB/
  4. https://www.instagram.com/p/B9ZDk3YKML0/
  5. https://www.instagram.com/p/B81olh7o7pr/
  6. https://www.instagram.com/p/CD3_Gw0qoYD/
  7. https://www.instagram.com/p/CIxhoHkC0f-/
  8. https://www.facebook.com/profile.php?id=100031269545547&sk=about_contact_and_basic_info
  9. РБК компании - https://www.rbc.ru/companies/id/1170700000426-bf-bf-ya-tvoj-drug/

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