23 июня 2021, 22:46

Предала огласке общественно важную информацию – публиковала сведения о калечащих бездомных собак последствиях операций по стерилизации

Деятельность в 2020 году

21 июня в своем аккаунте в Instagram Оксана Кокова опубликовала видео , на котором были продемонстрированы последствия некачественно выполненных операций по стерилизации бездомных собак в Нальчике. Так как операции выполнялись без соблюдения надлежащих санитарных правил, они приводили к негативным последствиям для здоровья животных: не снятые швы приводили к заражениям , неправильно поставленные бирки на ухо - к воспалениям и гниениям.

Наблюдение за состоянием животного после стерилизации не осуществлялось, необходимая реабилитация отсутствовала – животное сразу отправляли в среду обитания.

После таких работ, выполняемых за счет бюджетных средств , обычные жители были вынуждены исправлять ошибки и осуществлять гуманную стерилизацию самостоятельно за свой счет .

Оксане, возглавляющей фонд «Я твой друг», помогают 16 дипломированных квалифицированных специалистов, и многочисленные неравнодушные жители республики, которые хотят жить в комфортной городской среде.

14 августа Оксана Кокова призвала жителей республики подписать петицию главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой обратить внимание на проблему гуманного регулирования численности безнадзорных животных. В петиции отмечалось, что требования Правительства РФ по созданию приютов за счет бюджетных средств не выполнялись. Автор предложила проект по регулированию численности безнадзорных животных при соблюдении гуманного отношения к ним.

14 декабря правительство Кабардино-Балкарии приняло петицию активистов .

Биография

Кокова Оксана Муратовна родилась в 1970 году в Нальчике.

В 2001 году окончила Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию.

Профессиональная и общественная деятельность

Индивидуальный предприниматель.

С 2017 года – учредитель и президент благотворительного фонда «Я твой друг» .

C момента создания фонда, на протяжении четырех лет требует от ответственных лиц исполнения на территории Кабардино-Балкарии Федерального закона «Об ответственном отношении с животными…» и создания в республике приюта.

Примечания

Цель фонда – создание среды, в которой нет бездомных людей и бездомных животных, где существует ответственность человека за «братьев меньших».