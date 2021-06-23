23 июня 2021, 22:43

Предала огласке общественно значимую информацию - обнародовала данные о реальной заболеваемости коронавирусом, в 7 раз превышавшие официальную статистику

Деятельность в 2020 году

8 июня на круглом столе с участием правозащитника Андрея Бабушкина главный инфекционист Карачаевского района Лейла Батчаева рассказала, что инфекционное отделение осталось фактически без врачей из-за того, что они заразились, практически 2 месяца работая при нехватке средств индивидуальной защиты. А заболевшие медики не получают необходимой помощи .

9 июня на ютьюб-канале «Черный куб КЧР» Батчаева сообщила данные о заболеваемости Covid-19 в районе. По ее словам, на 11–12 мая значилось около 180 подтвержденных диагнозов . В то же время в официальной статистике оперативного штаба по Карачаево-Черкесии упоминались только 26 случаев. Дальнейший учет врач не вела, поскольку заразилась сама и прекратила работу.

После эфира в «Черном кубе» Лейлу вызвали на допрос в региональный Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ), а в отношении журналистов завели уголовное дело. Видео, в котором прозвучали громкие цифры, были удалены с каналов программы в Youtube и Instagram . Лейла утверждала, что озвученные ей цифры достоверны и основаны на данных, полученных непосредственно при работе с пациентами. Все они были задокументированы и переданы в республиканский минздрав.

В интервью Владимиру Севриновскому Батчаева сказала: «Да, мы слышали официальную статистику. Но как я могу, будучи врачом во время пандемии, еще и разбираться, почему она не соответствует [действительности]?... Каждый день кто-то из персонала заболевал, а число пациентов росло» .

Во время пика заболеваемости Батчаева требовала предоставления дополнительных помещений, обеспечения лекарствами, средствами защиты и оплаты труда сотрудников, которая не была получена в полном объеме .

10 июня на стриме с дагестанским журналистом Русланом Курбановым сообщила о неготовности медицинских служб Карачаево-Черкесии к пандемии Covid-19 и об игнорировании властями просьб о выделении средств индивидуальной защиты, организации эффективной работы скорой помощи .

После давления со стороны правоохранителей и медицинского начальства, так и не добившись существенных сдвигов в работе учреждения, 1 июля 2020 года Лейла Батчаева была вынуждена уволиться .

Биография

Батчаева Лейла Айтековна родилась в Карачаево-Черкесии.

В 1997 году окончила школу в станице Зеленчукской с серебряной медалью .

Профессиональная и общественная деятельность

С 2015 года работала в Карачаевской центральной районной больнице заведующей инфекционным отделением .

Примечания