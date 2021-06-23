Казаки напали на велосипедистов в центре Ставрополя

23 июня 2021, 16:55

На пешеходной улице в Ставрополе на двух велосипедистов напали казаки, один из них пытался кинуть в подростка велосипед, следует из обнародованного в соцсети видео. Напавший на спортсменов понесет наказание, пообещал представитель казачества.

Видео потасовки опубликовано сегодня в паблике "ЧП Ставрополь" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах двое мужчин в форме гоняются за велосипедистами по пустой площади, оскорбляя их и нецензурно выражаясь в их адрес. Молодые люди несколько раз спросили, что именно они нарушили. Один из казаков в голубой форменной одежде несколько раз ударил велосипедиста, снимавшего инцидент на телефон. "Кавказский узел" не публикует видео инцидента из-за наличия там нецензурной брани, а приводит скриншот.

Один из участников конфликта — велоспортсмен из Краснодара, чемпион России по BMX (велосипедному мотокроссу), пояснил президент общественной организации экстремальных видов спорта Ставропольского края Григорий Муратов. По его словам, в Ставрополе нет мест для занятия экстремальными видами спорта. "Ребята в связи с отсутствием сертифицированных скейт-площадок вынуждены заниматься спортом на городских общественных площадках. Возможно, это могло не понравиться представителям казачества. Считаю недопустимым рукоприкладство и подобные действия в сторону ребят — ведь они просто занимались спортом", — привело его слова "Свое ТВ". Муратов также указал, что одному из спортсменов нет 18 лет.

Один из велосипедистов, Михаил Степкин, рассказал, что они катались на площади. "Мужик подошёл ко мне и спросил: "Для тебя строили?". Я спросил: "А где для нас построено?" Он сказал: "Пошли, покажу, где кататься. Спускайся". Звучало как будто угроза. Мы начали уходить оттуда. Пошли пешком, так как у друга было пробито колесо. Метров через 200 он [казак] просто подбежал к моему другу и забрал у него велосипед, начал им размахивать. Я подъехал, и тогда мужчина захотел швырнуть в меня велосипед, но, увидев, что мой друг достал камеру и начал снимать, он воздержался", — привела его слова "Победа 26".

Основная задача службы казаков — обеспечение общественного порядка, комфортного пребывания жителей в городской зоне отдыха, предотвращение актов вандализма, сообщил глава Окружной казачьей дружины в Ставрополе Валерий Надеин. "В данной части центра города запрещено кататься на велосипедах, но регулярно представителями молодежи данное правило нарушается, что, к сожалению, очень часто приводит к порче городской инфраструктуры. Казаки сделали устное замечание молодым людям, на что те никак не отреагировали, продолжили кататься, "прыгать" по ступенькам и, более того, спорить и открыто провоцировать представителей дружины. В итоге словесная перепалка переросла в столкновение. Казак, конечно, превысил свои полномочия, за что понесет наказание и выплатит административный штраф. Такое поведение дружинника неприемлемо и всегда у нас строго пресекается", — процитировало его издание.

Полиция начала проверку обстоятельств произошедшего, сообщил "Блокнот Ставрополь".

На 16.50 мск публикация в группе в "ВКонтакте" "ЧП Ставрополь", насчитывающей 37812 подписчиков, набрала 629 просмотров и 83 комментария.

Дискуссию в комментариях вызвал вопрос Татьяны Демченко: "Ну, и на фига велосипедисты катались в пешеходной зоне?". Пользователи высказали возмущение методами борьбы казаков с нарушителями запрета на передвижение. "Даже если парни нарушали — подойти, объяснить, все люди — все поймут, но не кидаться на малолеток драться", — ответил ей представитель паблика "ЧП Ставрополь". "Татьяна, и что, это даёт кому-то право применять физическую силу и оскорблять?" — поинтересовалась Anna Vetrova. "Не подобным образом. Без мата, угроз, рукоприкладства и попытки завладеть велосипедом — пожалуйста. Но это же казаки, они вряд ли умеют иначе", — отметил Влад Бельмасов.

Пользователи обратили внимание также на лексику казаков. "А изъясняются народные дружинники, прям, как бывалые гопники", — указала Anna Vetrova.

Часть пользователей выступила в поддержку казаков. "Никто кроме них не знает, что было до этого видео. На видео запечатлено, как казак кидается, а что до видео было? Очень интересно, что так разозлило казака! Подростки сейчас тоже борзые", — отметил Иван Криворучко. "Да даже если бы они мочились на асфальт, это не даёт права дружинникам применять физическую силу. Или чего мелочиться, давайте полицию отменим, пусть они выполняют все функции МВД", — ответила Наталья Пескова.